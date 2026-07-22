Frankfurt, ⁠22. Jul (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten. Am Dienstag hatte ‌der deutsche Leitindex 0,7 Prozent höher bei 25.011,35 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung an ⁠den ⁠Börsen in Europa und in den USA sorgten neue Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg und eine Erholung im Technologiesektor.

Im Rampenlicht zur Wochenmitte stehen die Quartalszahlen der ‌US-Technologieriesen Alphabet, IBM, Tesla und ‌Texas Instruments. Diese dürften laut Experten entscheiden, ob sich der jüngste Ausverkauf in dem Sektor ⁠fortsetzt.

In Großbritannien dürfte der neue Premierminister Andy ‌Burnham die neuen Inflationszahlen ⁠für Juni mit Interesse betrachten. Der starke Preisauftrieb, der die britischen Konsumenten trifft, dürfte sich kaum abgemildert haben. Das ‌Land jenseits des ⁠Ärmelkanals ist aufgrund seiner ⁠Abhängigkeit von Erdgasimporten stärker vom Iran-Krieg betroffen als die meisten anderen westlichen Staaten.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 25.011,35

EuroStoxx50 6.285,63

EuroStoxx50-Future 6.305,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 52.224,64 +0,7%

Nasdaq

S&P 500 7.509,20 +0,9%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.883,58 +0,5%

Hang Seng 24.915,47 -0,9%

(Bericht von Sanne Schimanski, Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)