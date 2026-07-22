Dax lässt die 25.000er-Marke hinter sich

Dax-Widerstand 25.600 25.900 Dax-Unterstützung 24.999 24.800

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte in der zweiten Handelshälfte gestern zulegen und per Tagesschlusskurs die 25.000er Marke zurückerobern. Diese Erholung setzt sich heute Vormittag zunächst weiter fort - der deutsche Leitindex klettert gut 200 Punkte ausgehend vom Tagestief.

Dax-Ausblick:

Der Index löst sich heute vergleichsweise dynamisch von der unteren Begrenzung des Aufwärtstrend-Kanals im Tageschart (schwarz). Vorausgesetzt der Index kann sich nun oberhalb des untergeordneten Widerstands um 25.200 Punkte etablieren wäre aus charttechnischer Sicht der Weg des geringsten Widerstands zunächst weiter aufwärts in den mittleren Bereich des Trendkanals um 25.300/400 Punkte.

Neue Verkaufssignale würden bei einem erneuten Rutsch unter 25.000 Punkte entstehen, bis dahin sind die Käufer am Ruder.