Dax Chartanalyse 22.07.2026

Dax lässt die 25.000er-Marke hinter sich

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Dax-Widerstand25.60025.900
Dax-Unterstützung24.99924.800

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte in der zweiten Handelshälfte gestern zulegen und per Tagesschlusskurs die 25.000er Marke zurückerobern. Diese Erholung setzt sich heute Vormittag zunächst weiter fort - der deutsche Leitindex klettert gut 200 Punkte ausgehend vom Tagestief.

Dax-Ausblick: 

Der Index löst sich heute vergleichsweise dynamisch von der unteren Begrenzung des Aufwärtstrend-Kanals im Tageschart (schwarz). Vorausgesetzt der Index kann sich nun oberhalb des untergeordneten Widerstands um 25.200 Punkte etablieren wäre aus charttechnischer Sicht der Weg des geringsten Widerstands zunächst weiter aufwärts in den mittleren Bereich des Trendkanals um 25.300/400 Punkte.

Neue Verkaufssignale würden bei einem erneuten Rutsch unter 25.000 Punkte entstehen, bis dahin sind die Käufer am Ruder.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU90J3) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.694,79 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU669J) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.733,92 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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