DAX leicht im Plus – Berichtssaison bestimmt das Geschehen

Der DAX legt am Vormittag leicht zu, während der EuroStoxx 50 nahezu unverändert notiert. Vorbörslich deuten die Signale aus den USA ebenfalls auf einen verhaltenen Handelsauftakt hin. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handelstag mit deutlichen Abschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des Tages steht die Berichtssaison. Besonders große Aufmerksamkeit gilt den nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Alphabet und Tesla, die als erste Schwergewichte der großen US-Technologiekonzerne Einblicke in die Geschäftsentwicklung geben. Auch IBM veröffentlicht Ergebnisse. In Europa stehen unterdessen Unternehmenszahlen aus dem Finanzsektor im Fokus. Gleichzeitig beobachten Marktteilnehmer die Entwicklung am Ölmarkt, nachdem neue US-Angriffe auf militärische Ziele im Iran die Energiepreise weiter gestützt haben.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

GEA zählt vorbörslich zu den stärksten DAX-Werten. Der Anlagenbauer hat nach einem überraschend starken zweiten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Auftragseingang, Umsatz und operative Marge lagen über den Markterwartungen. Das Unternehmen zeigte sich zudem optimistisch für die zweite Jahreshälfte.

Friedrich Vorwerk legt ebenfalls deutlich zu. Der Infrastrukturkonzern steigerte sein EBITDA im ersten Halbjahr um 70 Prozent und erhöhte daraufhin die Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Rückenwind liefern die hohe Nachfrage nach Projekten im Bereich Gas-, Strom- und Wasserstoffnetze sowie eine starke Auftragslage.

Airbus rückt nach neuen Mittelfristzielen in den Blick. Der Flugzeugbauer will seinen operativen Gewinn bis 2029 deutlich steigern und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm über fünf Milliarden Euro an. Die starke Nachfrage nach Passagierjets und der geplante Produktionsausbau sorgen für positive Impulse bei der Aktie.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN0LHJ 26,58 22386,797725 Punkte 9,58 Open End DAX® Bear UG66LA 26,52 27663,179342 Punkte 9,37 Open End DAX® Bear UG31HK 14,39 26432,943176 Punkte 17,53 Open End DAX® Bull UG4ZE0 28,95 22120,64262 Punkte 8,64 Open End DAX® Bull UN6QQH 12,00 23810,828187 Punkte 20,63 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.07.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Robinhood Markets Inc. Call UN6EDR 2,31 120,00 USD 2,42 16.06.2027 DAX® Call UG7GJC 3,02 26000,00 Punkte 27,13 18.09.2026 Novo Nordisk A/S-B Call UN581T 1,12 250,00 DKK 3,11 16.12.2026 Air Liquide S.A. Call UN9JXA 0,16 220,00 EUR 13,23 16.12.2026 Silber Call UN6GZH 3,45 62,00 USD 7,17 18.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.07.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Barrick Mining Corp. Long UN28F0 6,88 18,190819 USD 2 Open End XPeng Inc. Long UR05AX 12,90 10,666536 USD 5 Open End Rheinmetall AG Long UR02AA 3,70 912,627743 EUR 12 Open End Dow Jones Industrial Average Long HD49ZF 10,15 43529,928999 Punkte 6 Open End Shopify Inc. Long UG4KPN 3,51 82,041752 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.07.2026; 10:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.