Vorbörse 22.07.2026

Dax startet positiv in den Handel

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Mit der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison der Unternehmen dürfte der Dax am Mittwoch solide in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start auf 25.062 Punkte, was ein Auftakt 0,2 Prozent über dem Vortagsschluss wäre. Die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 25.074 Zählern verläuft, hat der Leitindex nun wieder vor Augen. An neue US-Angriffswellen auf den Iran und die höheren Ölpreise gewöhnen sich die Anleger allmählich und lenken ihre Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Berichtssaison.

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USA: Gewinne

Kräftig angetrieben von Aktien aus der Halbleiterbranche haben die US-Börsen am Dienstag zugelegt. Vor allem die Nasdaq-Indizes stiegen. Ausschlag gab ein Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC die Preise erhöhen will. Zudem gebe es nach den jüngsten Verlusten wieder verstärkt Käufer, die darauf setzten, dass der KI-Boom noch eine Weile laufen werde, hieß es. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100, in dem Chipwerte schwer gewichtet sind, ging mit einem Aufschlag von 1,93 Prozent auf 29.155,18 Zähler aus dem Tag.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.224+ 0,74 Prozent
S&P 5007.509+ 0,89 Prozent
Nasdaq 25.837+ 1,29 Prozent

Asien: Durchwachsen

Eine Erholung von Tech-Werten hat die Börsen Asiens am Mittwoch teilweise angetrieben. Der besonders schwankungsanfällige südkoreanische Markt legte zu: Der Leitindex Kospi stieg um mehr als zwei Prozent, kam damit aber vom Tageshoch ein gutes Stück zurück. In Japan drehte der Nikkei 225 im späten Handel sogar leicht ins Minus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt noch 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um ein Prozent sank.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.295- 0,25 Prozent
Hang Seng25.132- 1,01 Prozent
CSI 3004.723+ 0,10 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,54- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,16- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,62- 0,09 Prozentpunkte
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.07.2026gestern · 04:10 Uhr · onvista
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Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1409- 0,31  Prozent
Dollar in Yen163,17+ 0,45 Prozent
Euro in Yen186,15+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent92,28 USD+ 0,98 Dollar
WTI85,41 USD+ 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TALANX AUF 160 (143) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 245 (240) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 132,84 (125) CHF - 'MARKET-PERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)

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