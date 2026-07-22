Deutsche Bank durchsucht - Verdacht um Geschäfte der Postbank

Frankfurt, 22. Jul (Reuters) - ⁠Beamte der Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt und andere Büroräume durchsucht. Auch Räume der Postbank in Bonn hätten die Fahnder aufgesucht, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Bei der Razzia geht es der mit dem Vorgang vertrauten Person zufolge um den Verdacht ‌von "Cum-Cum"-Geschäften der Postbank. Die Deutsche Bank selbst erklärte am Mittwoch, Gegenstand der Ermittlungen seien ihrer Kenntnis nach Transaktionen der jetzigen Tochter Postbank aus den Jahren 2008 bis 2010, die ⁠damals aber ⁠noch nicht vollständig von der Frankfurter Bank übernommen worden war. Die Deutsche Bank sei nur als dritte Partei von den Ermittlungen betroffen - sie stehe also nicht in deren Mittelpunkt.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf erklärte, "die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität führt ein Ermittlungsverfahren, in dem heute (..) Durchsuchungen erfolgten." Details wolle sie mit Rücksicht auf das Steuergeheimnis nicht nennen.

Hintergrund der ‌Durchsuchungen sei das Projekt "Riesling" der Postbank, bei dem es ‌offenbar um umstrittene Steuergeschäfte gegangen sei, berichteten die "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR. Konkret gehe es um sogenannte Cum-Cum-Geschäfte der seinerzeit in Bonn ansässigen Postbank aus den Jahren 2008 bis 2010. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft führe ⁠zehn ehemalige Topmanager des Bonner Instituts als Beschuldigte. Gegen alle zehn werde wegen des Vorwurfs ‌der gemeinschaftlichen Steuerhinterziehung ermittelt. Sie sollen dem Bericht ⁠zufolge dafür verantwortlich sein, dass zwischen 2008 und 2010 die Postbank falsche oder unvollständige Körperschaftsteuererklärungen abgegeben habe. Die Fahnder gingen von einem Schaden für den Fiskus von mehr als 350 Millionen Euro aus.

Bei "Cum-Cum"-Transaktionen, die nicht mit "Cum-Ex"-Geschäften zu verwechseln sind, reichten ausländische ‌Anleger ihre Aktien kurz vor dem Dividendenstichtag an ⁠deutsche Banken oder Fonds weiter, die anders ⁠als sie keine Kapitalertragsteuer auf die Dividende zahlen mussten. Nach dem Stichtag bekamen sie die Papiere zurück, als "Belohnung" erhielten die Inländer einen Teil der Dividende. Das Bundesfinanzministerium hatte erklärt, es halte "Cum-Cum"-Geschäfte in den meisten Fällen für rechtswidrig.

Die Deutsche Bank hatte in diesem Jahr bereits mehrfach Besuch von der Staatsanwaltschaft. Anfang des Jahres wurden Büros der Bank unter dem Verdacht der Geldwäsche durchsucht. Erst in der vergangenen Woche hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt eine Razzia in einer Filiale der Deutschen Bank an der Frankfurter Taunusanlage bestätigt, sich zu den genauen ⁠Hintergründen aber nicht geäußert.

(Bericht von Tom Sims, Patricia Weiß, Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)