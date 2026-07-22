Devisen: Eurokurs im US-Handel kaum bewegt - weiter über 1,14 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im weiteren US-Handelsverlauf kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung hielt sich über der Marke von 1,14 Dollar und kostete zuletzt 1,1410 Dollar. Dies ist etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1408 (Dienstag: 1,1418) Dollar fest.

Unter dem Strich tut sich beim Euro-Dollar-Wechselkurs schon seit Ende Juni aber kaum etwas. Nach den jüngsten Zinssignalen der Währungshüter aus den USA und der Eurozone fehlen wesentliche Impulse. Die anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und die gestiegenen Rohölpreise änderten zuletzt wenig daran. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut militärische Ziele im Iran angegriffen. US-Präsident Donald Trump verschärfte unterdessen seine Rhetorik: Die Vereinigten Staaten werden demnach künftig jedes Mal eine Brücke oder ein Kraftwerk im Iran "bombardieren und zerstören", wenn die Islamische Republik ein Schiff in der Straße von Hormus beschießt./ck/he

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