dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Mit der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison der Unternehmen dürfte der Dax am Mittwoch solide in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 25.062 Punkte, was ein Auftakt 0,2 Prozent über dem Vortagsschluss wäre. Die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 25.074 Zählern verläuft, hat der Leitindex nun wieder vor Augen. An neue US-Angriffswellen auf den Iran und die höheren Ölpreise gewöhnen sich die Anleger allmählich und lenken ihre Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Berichtssaison, die am Mittwoch einige Hochkaräter zu bieten hat. In Europa konzentriert sich dies am Morgen noch auf Banken wie Santander , doch nach dem Frankfurter Börsenschluss berichtet dann die Deutsche Börse . Besonders dürfte aber spät am Abend in die Vereinigten Staaten geblickt werden, wo die Berichtssaison nach dem Handelsende mit den großen Tech-Unternehmen Tesla und Alphabet aufwarten kann: von IBM gibt es zudem detaillierte Geschäftszahlen.

USA: - GEWINNE - Kräftig angetrieben von Aktien aus der Halbleiterbranche haben die US-Börsen am Dienstag zugelegt. Vor allem die Nasdaq-Indizes stiegen. Ausschlag gab ein Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC die Preise erhöhen will. Zudem gebe es nach den jüngsten Verlusten wieder verstärkt Käufer, die darauf setzten, dass der KI-Boom noch eine Weile laufen werde, hieß es. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , in dem Chipwerte schwer gewichtet sind, ging mit einem Aufschlag von 1,93 Prozent auf 29.155,18 Zähler aus dem Tag. Der stärker mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial kletterte um 0,74 Prozent auf 52.224,64 Zähler nach oben. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,89 Prozent auf 7.509,20 Punkte. Wie beeindruckend Chipaktien wieder stiegen, zeigte der Philadelphia-Semiconductor-Index (SOX). Er setzte nach den jüngst kräftigen Verlusten wieder zur Erholung an und stieg um 5,2 Prozent.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Eine Erholung von Tech-Werten hat die Börsen Asiens am Mittwoch teilweise angetrieben. Der besonders schwankungsanfällige südkoreanische Markt legte zu: Der Leitindex Kospi stieg um mehr als 2 Prozent, kam damit aber vom Tageshoch ein gutes Stück zurück. In Japan drehte der Nikkei 225 im späten Handel sogar leicht ins Minus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt noch 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1 Prozent sank.

DAX              		25011,35		0,66%
XDAX            		25068,93		1,43%
EuroSTOXX 50		6285,63		0,94%
Stoxx50        		5408,52		0,72%
				
DJIA             		52224,64		0,74%
S&P 500        		7509,20		0,89%
NASDAQ 100  		29155,18		1,93%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                124,54               0,01%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1408		0,08%
USD/Yen             	163,17		0,00%
Euro/Yen       		186,15		0,08%

BITCOIN:

Bitcoin		        66.326		-0,29%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                        92,28                +1,27 USD
WTI                          85,41                +1,07 USD

/mis

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Santander
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