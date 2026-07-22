Durchsuchungen bei der Deutschen Bank

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Erneut durchsuchen Ermittler die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt. Dabei geht es um Geschäfte der Postbank zwischen 2008 und 2010, die inzwischen zum Deutsche-Bank-Konzern gehört. Die Deutsche Bank bestätigte Maßnahmen der Staatsanwaltschaft Düsselsdorf.

Medienberichten zufolge drehen sich die Ermittlungen um den Verdacht der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Cum-Geschäften, bei denen Akteure im In- und Ausland Aktien deutscher Unternehmen rund um den Dividendenstichtag hin- und herschoben. Damit generierten Banken Steuervorteile für ausländische Inhaber deutscher Aktien. Dem Fiskus entstand geschätzt ein Schaden von 28 Milliarden Euro./ben/DP/mis

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