EFG-Chef: Zunehmender Wettbewerb um Berater in der Vermögensverwaltung

Zürich, 22. ⁠Jul (Reuters) - Banken buhlen verstärkt um gute Berater für ihr Vermögensverwaltungsgeschäft. "Der Wettbewerb nimmt auf breiter Front und in allen Regionen zu", erklärte der Chef des Schweizer Vermögensverwalters EFG International, Giorgio ‌Pradelli, am Mittwoch auf einer Investorenkonferenz. Zu den traditionellen Rivalen aus dem Schweizer Privatbankensektor und lokalen asiatischen ⁠Häusern kämen ⁠zunehmend Universalbanken. Diese seien zur Erkenntnis gelangt, dass die Vermögensverwaltung für reiche Privatkunden ein attraktives Geschäft mit hohen Gewinnen und geringem Kapitalbedarf sei. Viele Institute verfolgten eine Strategie für einen Eintritt oder einen Wiedereintritt in ‌den Markt. Einige von ihnen lockten ‌etwa Kunden mit günstigen Krediten.

"Der Wettbewerb hat angezogen, und das schlägt sich bei der Rekrutierung nieder", sagte Pradelli. EFG ⁠habe in einigen Fällen erlebt, dass Kandidaten ein Angebot ‌abgelehnt hätten, weil ihr bisheriger ⁠Arbeitgeber das Gehalt verdoppelt habe. Mit Ausnahme der USA habe dieser Wettbewerb aber nicht zu steigenden Anstellungskosten geführt. EFG sei zunehmend attraktiver geworden für wechselwillige ‌Kundenberater. Im ersten Halbjahr ⁠2026 stießen 39 neue Berater ⁠zu EFG, zur Jahresmitte beschäftigte die Bank 771 Berater. Durchschnittlich erreiche jeweils ein Drittel der neuen Berater die Vorgaben nicht und verlasse die Firma wieder, so Pradelli weiter. EFG gehört zu den am schnellsten wachsenden Privatbanken der Schweiz und verwaltet inzwischen über 200 Milliarden Franken.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)