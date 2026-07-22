EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: Privatplatzierung der am 22.07.2026 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen

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CHAPTERS Group AG: Privatplatzierung der am 22.07.2026 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen



22.07.2026 / 20:44 CET/CEST

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Die Privatplatzierung der am 22.07.2026 beschlossenen Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch die Ausgabe neuer Aktien wurde am heutigen Tage erfolgreich im Umfang von 1.521.938 neuen Aktien abgeschlossen. Der Platzierungspreis betrug EUR 42,00 je neuer Aktie, wodurch der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung rund EUR 63,9 Mio. beträgt.

Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital von bisher EUR 23.842.152,00 auf EUR 25.364.090,00.

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