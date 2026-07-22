EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Daimler Truck Holding AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2026

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Daimler Truck Holding AG: Daimler Truck Holding AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2026

22.07.2026 / 18:30 CET/CEST
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Daimler Truck Holding AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Leinfelden-Echterdingen – Daimler Truck Holding AG („Daimler Truck“) veröffentlicht vorläufige und ungeprüfte Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 und hebt die Jahresprognose an.

Das US-Handelsministerium hat den Antrag von Daimler Truck auf Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen mit Wirkung zum 1. November 2025 genehmigt. Die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 sind von dieser Entscheidung nicht betroffen.

Aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Aufgrund der aktualisierten US-Zollregelungen und höherer erwarteter Absatzzahlen für Trucks North America passt Daimler Truck die Jahresprognose wie folgt an:

  • Daimler Truck Group, bereinigtes EBIT: 3,6 Mrd. € – 4,1 Mrd. € (bisher: 3,2 Mrd. € – 3,7 Mrd. €)
  • Absatz Daimler Truck Group: 340 Tsd. – 370 Tsd. (bisher: 330 Tsd. – 360 Tsd.)
  • Industriegeschäft, Umsatz: 43 Mrd. € – 47 Mrd. € (bisher: 42 Mrd. € – 46 Mrd. €)
  • Industriegeschäft, bereinigte Umsatzrendite (ROS): 7 % – 9 % (bisher: 6 % – 8 %)
  • Industriegeschäft, Free Cash Flow: 3,0 Mrd. € – 3,5 Mrd. € (bisher: 2,7 Mrd. € – 3,2 Mrd. €)

Trucks North America

  • Bereinigte Umsatzrendite (ROS): 9 % – 11 % (bisher: 6 % – 8 %)
  • Absatz: 160 Tsd. – 180 Tsd. (bisher: 150 Tsd. – 170 Tsd.)

Aufgrund der anhaltend schwachen Marktsituation in Lateinamerika und Mexiko senkt Daimler Buses seine Absatzprognose für 2026 auf 20 Tsd. – 25 Tsd. Einheiten (bisher: 25 Tsd. – 30 Tsd.).

Alle anderen Prognosepositionen für 2026 bleiben unverändert.

Die aktualisierte Prognose basiert auf der Annahme, dass der derzeitige Rahmen des United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) unverändert bestehen bleibt, und berücksichtigt keine potenziellen Änderungen der Zollpolitik, der makroökonomischen Bedingungen oder geopolitischer Entwicklungen.

Die folgenden Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 sind vorläufig und ungeprüft:

  • Daimler Truck Group, bereinigtes EBIT: 838 Mio. € (Konsensus: 878 Mio. €)
  • Industriegeschäft, Umsatz: 11.417 Mio. € (Konsensus: 11.547 Mio. €)
  • Industriegeschäft, bereinigte Umsatzrendite (ROS): 6,8 % (Konsensus: 7,2 %)
  • Industriegeschäft, Free Cash Flow: 1.762 Mio. € (Konsensus: 611 Mio. €)

Für die einzelnen Segmente stellen sich die vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 wie folgt dar:

Trucks North America

  • Bereinigtes EBIT: 435 Mio. € (Konsensus: 450 Mio. €)
  • Bereinigte Umsatzrendite (ROS): 8,4 % (Konsensus: 7,9 %)

Mercedes-Benz Trucks

  • Bereinigtes EBIT: 317 Mio. € (Konsensus: 327 Mio. €)
  • Bereinigte Umsatzrendite (ROS): 6,0 % (Konsensus: 6,4 %)

Daimler Buses

  • Bereinigtes EBIT: 150 Mio. € (Konsensus: 141 Mio. €)
  • Bereinigte Umsatzrendite (ROS): 9,6 % (Konsensus: 9,7 %)

Financial Services

  • Bereinigtes EBIT: 58 Mio. € (Konsensus: 44 Mio. €)
  • Bereinigter ROE: 7,5 %

Veröffentlichungsdatum

Die vollständigen Quartalsergebnisse und der Zwischenbericht werden am 7. August 2026 veröffentlicht.

Die Begriffe bereinigtes EBIT, bereinigte Umsatzrendite (ROS), bereinigter ROE und Free Cash Flow sind ab Seite 44 des Daimler Truck Geschäftsberichts 2025 definiert. Der Konsensus basiert auf vom Unternehmen erhobenen Schätzungen.

Ende der Insiderinformation

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Daimler Truck Holding AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
E-Mail:IR@daimlertruck.com
Internet:www.daimlertruck.com
ISIN:DE000DTR0CK8
WKN:DTR0CK
Indizes:DAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:529900PW78JIYOUBSR24
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