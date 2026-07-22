EQS-Adhoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Signifikante Verbesserung des Ergebnisses zum 1. Halbjahr 2026

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mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Signifikante Verbesserung des Ergebnisses zum 1. Halbjahr 2026



22.07.2026 / 09:34 CET/CEST

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mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Signifikante Verbesserung des Ergebnisses zum 1. Halbjahr 2026



Gräfelfing, 22. Juli 2026. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat im 1. Halbjahr 2026 nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von TEUR 10.542 erzielt (i.Vj. TEUR 7.598). Nach Berücksichtigung einer Steuerrückstellung in Höhe von TEUR 3.190 (i.Vj. TEUR 2.336) ergibt sich ein Halbjahresüberschuss in Höhe von TEUR 7.352 gegenüber TEUR 5.261 im 1. Halbjahr 2025. Aufgrund der derzeit vollständigen Dotierung des Sonderpostens für Bankrisiken nach § 340e Abs. 4 HGB wurden im 1. Halbjahr 2026 keine weiteren Zuführungen in den Fonds für allgemeine Bankrisiken vorgenommen.

Der vorläufige Provisionsüberschuss, also der Saldo aus Provisionserträgen und -aufwendungen, stieg deutlich auf TEUR 3.884 (i.Vj. TEUR 2.649), das Handelsergebnis, die Differenz aus Nettoertrag und Nettoaufwand des Handelsbestands, stieg auf TEUR 26.190 (i.Vj. TEUR 21.105). Als Folge der zunehmenden Handelstätigkeit erhöhten sich auch die vorläufigen Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen. So stiegen die vorläufigen Personalaufwendungen auf TEUR 7.884 (i.Vj. TEUR 6.149) und die vorläufigen anderen Verwaltungsaufwendungen auf TEUR 11.842 (i.Vj. TEUR 10.137).

Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich nach vorläufigen Berechnungen zum 30.06.2026 auf TEUR 39.395 nach TEUR 31.973 zum 31.12.2025. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken ist im Vergleich zum 31.12.2025 in der Höhe von TEUR 16.747 unverändert geblieben.

Vor dem Hintergrund der weiter bestehenden geopolitischen Risiken sowie der amerikanischen Außen-, Wirtschafts- und Zollpolitik und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die weiterhin nicht vorhersehbare Entwicklungen auf das Börsengeschehen haben werden, ist nach Auffassung des Vorstands das vorstehende Halbjahresergebnis möglicherweise nicht für eine Prognose über den Verlauf des Gesamtjahres 2026 geeignet.

Kontakt:

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Carsten Bokelmann

Vorstand

Rottenbucher Straße 28

82166 Gräfelfing

Tel.: 089/85 85 2-0

Fax: 089/85 85 2-505

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Sprache: Deutsch Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 858 52-305 Fax: +49 (0)89 858 52-5 05 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com Internet: www.mwbfairtrade.com ISIN: DE000A3EYLC7 WKN: A3EYLC Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200ENQM9FRDEEWW40 EQS News ID: 2369652

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