EQS-Adhoc: Stabilus SE: Betriebs- und Periodenergebnis im Q3 GJ2026 deutlich über und bereinigter FCF unter dem Vorjahresquartal; Gesamtjahresprognose konkretisiert innerhalb der ursprünglichen Bandbreiten

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Stabilus SE: Betriebs- und Periodenergebnis im Q3 GJ2026 deutlich über und bereinigter FCF unter dem Vorjahresquartal; Gesamtjahresprognose konkretisiert innerhalb der ursprünglichen Bandbreiten



22.07.2026 / 19:29 CET/CEST

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Stabilus SE: Betriebs- und Periodenergebnis im Q3 GJ2026 deutlich über und bereinigter FCF unter dem Vorjahresquartal; Gesamtjahresprognose konkretisiert innerhalb der ursprünglichen Bandbreiten

Koblenz, 22. Juli 2026 - Das Betriebsergebnis (EBIT[1]) der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Quartal zum 30. Juni 2026) beträgt basierend auf vorläufigen Zahlen 66,1 Mio. € und liegt damit deutlich über dem Betriebsergebnis des Vorjahresquartals von 24,8 Mio. €. Das Periodenergebnis für Q3 GJ2026 von 51,4 Mio. € liegt damit nach vorläufigen Zahlen ebenfalls deutlich über dem Periodenergebnis des Vorjahresquartals von 10,1 Mio. €.

Der Anstieg des Betriebs- und Periodenergebnisses ist vorwiegend auf den realisierten Gewinn von rund 44 Mio. € (vorbehaltlich üblicher Kaufpreisanpassungen) aus der Veräußerung von Fabreeka und Tech Products zurückzuführen, welche im Q3 GJ2026 vollzogen wurde.

Der bereinigte Free Cashflow (FCF)[1] beträgt nach vorläufigen Zahlen 28,6 Mio. € und liegt unter dem Vorjahreswert von 33,3 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf die Veränderung des Net Working Capital zurückzuführen. Nach vorläufigen Zahlen beträgt der Umsatz 299,5 Mio. € (Markterwartung[2] 296,0 Mio. €, Q3 GJ2025 316,0 Mio. €), das bereinigte EBIT 32,2 Mio. € (Markterwartung[2] 30,8 Mio. €, Q3 GJ2025 33,1 Mio. €) und die bereinigte EBIT-Marge 10,8% (Markterwartung[2] 10,4%, Q3 GJ2025 10,5%).

Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des GJ2026 und der aktuellen Erwartung für den Rest des Geschäftsjahres konkretisiert Stabilus seine Prognose innerhalb der ursprünglichen Prognosebandbreiten und erwartet nun für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 einen Umsatz von ca. 1,15 Mrd. €, eine bereinigte EBIT[1]-Marge von ca. 10% und einen bereinigten Free Cashflow (FCF)[1] von ca. 90 Mio. €. Zuvor (in seiner ursprünglichen Prognose vom 8. Dezember 2025) war das Unternehmen von einem Umsatz von 1,1 Mrd. € bis 1,3 Mrd. €, einer bereinigten EBIT[1]-Marge von 10% bis 12% und einem bereinigten Free Cashflow (FCF)[1] von 80 Mio. € bis 110 Mio. € ausgegangen.

Weitere Informationen veröffentlicht Stabilus im Rahmen der Berichterstattung zu Q3 GJ2026 am 3. August 2026.

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[1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT, bereinigte EBIT-Marge und bereinigter Free Cashflow (FCF) in Stabilus-Finanzberichten, bspw. im Geschäftsbericht 2025, Seite 43 ff., 47 ff., 215 oder im Zwischenbericht H1 GJ2026, Seite 21 ff., 26 ff., 58 auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de.

[2] Vara-Research-Konsensschätzung vom 20. Juli 2026.

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