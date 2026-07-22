EQS-AFR: A.S. Création Tapeten AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: A.S. Création Tapeten AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
A.S. Création Tapeten AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.07.2026 / 10:38 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die A.S. Création Tapeten AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/zwischenberichte

22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:A.S. Création Tapeten AG
Südstraße 47
51645 Gummersbach
Deutschland
Internet:http://www.as-creation.de
LEI Code:529900GEUFGNGXF5Q548
Ende der MitteilungEQS News-Service

2369922 22.07.2026 CET/CEST

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