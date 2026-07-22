EQS-AFR: Friedrich Vorwerk Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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Thema: Wasserstoff
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Friedrich Vorwerk Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Friedrich Vorwerk Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.07.2026 / 07:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Friedrich Vorwerk Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.friedrich-vorwerk-group.de/de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.friedrich-vorwerk-group.de/en/investor-relations/financial-reports/

22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Deutschland
Internet:www.friedrich-vorwerk-group.de
LEI Code:529900NBM89YAM5ENI18
Ende der MitteilungEQS News-Service

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