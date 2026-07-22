EQS-AFR: Friedrich Vorwerk Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Friedrich Vorwerk Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Friedrich Vorwerk Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.07.2026 / 07:22 CET/CEST

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Hiermit gibt die Friedrich Vorwerk Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.friedrich-vorwerk-group.de/de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.friedrich-vorwerk-group.de/en/investor-relations/financial-reports/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Friedrich Vorwerk Group SE Harburger Straße 19 21255 Tostedt Deutschland Internet: www.friedrich-vorwerk-group.de LEI Code: 529900NBM89YAM5ENI18

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