EQS-AFR: Friedrich Vorwerk Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Friedrich Vorwerk Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Friedrich Vorwerk Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
22.07.2026 / 07:22 CET/CEST
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Hiermit gibt die Friedrich Vorwerk Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort:
https://www.friedrich-vorwerk-group.de/de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort:
https://www.friedrich-vorwerk-group.de/en/investor-relations/financial-reports/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Friedrich Vorwerk Group SE
|Harburger Straße 19
|21255 Tostedt
|Deutschland
|Internet:
|www.friedrich-vorwerk-group.de
|LEI Code:
|529900NBM89YAM5ENI18
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2369630 22.07.2026 CET/CEST