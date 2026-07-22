EQS-AFR: Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Krones AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.07.2026 / 11:18 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Krones AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

https://www.krones.com/media/downloads/Q2_2026_d.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

https://www.krones.com/media/downloads/Q2_2026_e.pdf

22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Krones AG
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Deutschland
Internet:www.krones.com
LEI Code:529900NY2GSZWWUBW049
Ende der MitteilungEQS News-Service

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