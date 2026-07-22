EQS-AFR: MBB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MBB SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MBB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.07.2026 / 14:12 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die MBB SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.mbb.com/ir/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.mbb.com/en/investor-relations/financial-reports.html

22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Deutschland
Internet:www.mbb.com
LEI Code:967600M9R4EFYLPNWR50
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