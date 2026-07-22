EQS-AFR: UniCredit Bank GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UniCredit Bank GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
UniCredit Bank GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.07.2026 / 10:46 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die UniCredit Bank GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations/berichte.jsp

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations-en/reports.jsp

22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12
81925 München
Deutschland
Internet:www.hvb.de/ir
LEI Code:2ZCNRR8UK83OBTEK2170
Ende der MitteilungEQS News-Service

2369930 22.07.2026 CET/CEST

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