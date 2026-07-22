EQS-DD: LAIQON AG: Plate & Cie. GmbH, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.07.2026 / 18:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Plate & Cie. GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Achim
Nachname(n): Plate
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LAIQON AG

b) LEI
391200MMIN9EPH3GOD16 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A12UP29

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,65 EUR 1.162,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,65 EUR 1.162,50 EUR

e) Datum des Geschäfts
20.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
Internet: https://laiqon.com
LEI Code: 391200MMIN9EPH3GOD16

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106144  22.07.2026 CET/CEST

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