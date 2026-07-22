EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor, EHA und dm setzen auf langfristige Grünstromlieferung aus Solarpark Kolitzheim-Herlheim

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Energiekontor AG: Energiekontor, EHA und dm setzen auf langfristige Grünstromlieferung aus Solarpark Kolitzheim-Herlheim



22.07.2026 / 08:30 CET/CEST

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Energiekontor, EHA und dm setzen auf langfristige Grünstromlieferung aus Solarpark Kolitzheim-Herlheim

Bremen/Karlsruhe/Hamburg, 22. Juli 2026 – Die Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, die EHA Energie-Handels-Gesellschaft mbH & Co. KG („EHA“), spezialisierter Energiedienstleister für filialisierte Unternehmen sowie dm, ein führender Drogeriemarkt und Omnichannel-Anbieter für Drogerieprodukte in Deutschland und Europa, haben einen langfristigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) für den geplanten Solarpark Kolitzheim-Herlheim vereinbart. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Der Solarpark soll künftig erneuerbaren Strom für die Versorgung der dm-Märkte bereitstellen. Der langfristige Stromabnahmevertrag stellt zugleich einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung des Solarparks ohne Inanspruchnahme einer EEG-Förderung dar.

Mit der Vereinbarung verbinden die drei Unternehmen ihre Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette der erneuerbaren Stromversorgung. Energiekontor verantwortet die Entwicklung und Realisierung des Solarparks, EHA verantwortet die energiewirtschaftliche Strukturierung des physischen PPAs einschließlich Bilanzkreismanagement und integriert die erzeugten Strommengen passgenau in das Portfolio von dm, sodass dm den aus zusätzlichen erneuerbaren Erzeugungskapazitäten stammenden Grünstrom für die Versorgung seiner Märkte nutzen kann. Die langfristige Zusammenarbeit schafft Planungssicherheit für die beteiligten Unternehmen und unterstützt zugleich den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.

Der Solarpark Kolitzheim-Herlheim entsteht in der Gemeinde Kolitzheim im Landkreis Schweinfurt in Bayern und wird über eine installierte Leistung von rund elf Megawattpeak verfügen. Die Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen. Der derzeit erwartete durchschnittliche Jahresertrag liegt bei mehr als 13 Gigawattstunden. Durch die Erzeugung des Solarstroms können jährlich rund 9.000 Tonnen CO₂ eingespart werden. Auf den Flächen des Solarparks soll darüber hinaus eine extensive Beweidung durch Schafe erfolgen. Damit wird die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mit einer zusätzlichen landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen kombiniert.

Für die drei Projektpartner ist der Abschluss des PPAs ein wesentlicher Schritt zur weiteren Umsetzung des Solarparks. Der langfristige Stromabnahmevertrag sichert die Vermarktung des erzeugten Solarstroms außerhalb staatlicher Fördermechanismen und schafft zugleich die Grundlage dafür, die erzeugten Strommengen langfristig in die Versorgung der dm-Märkte einzubinden. Damit zeigt das Projekt, wie marktbasiert entwickelte erneuerbare Erzeugung, energiewirtschaftliche Strukturierung volatiler Strommengen für ein Verbrauchsportfolio und konkrete Kundennachfrage zusammengeführt werden können.

„Die langfristige Sicherung von Grünstrom aus zusätzlichen erneuerbaren Erzeugungskapazitäten ist ein wesentlicher Bestandteil unserer zukunftsfähigen Unternehmensstrategie. Der Solarpark Kolitzheim-Herlheim leistet einen Beitrag zur Energiewende und reduziert zugleich die Abhängigkeit unserer dm-Märkte von fossilen Energien“, betont Markus Trojansky, dm-Geschäftsführer für das Ressort Expansion.

„Gerade in einem aktuell anspruchsvollen Marktumfeld zeigen wir mit diesem Projekt, dass man mit verlässlichen Partnern und einem klaren Blick auf das Machbare konkrete Fortschritte erzielen kann. Für dm schaffen wir damit eine langfristige Lösung, die Nachhaltigkeit und Planungssicherheit sinnvoll verbindet“, ordnet Jan-Oliver Heidrich, Geschäftsführer der EHA, ein.

„Der Abschluss dieses PPAs zeigt, dass hochwertige Solarprojekte in Deutschland auch ohne staatliche Förderung wirtschaftlich realisiert werden können. Wir freuen uns, gemeinsam mit dm und EHA eine langfristige und verlässliche Lösung für die Nutzung des in Kolitzheim-Herlheim erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien geschaffen zu haben. Die Zusammenarbeit schafft Planungssicherheit und damit eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Realisierung des Projekts“, sagt Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.

Zu dm-drogerie markt

dm ist ein führender Drogeriemarkt und Omnichannel-Anbieter für Drogerieprodukte in Deutschland und Europa. Hierzulande arbeiten rund 63.600 Mitarbeitende bei dm, das Unternehmen betreibt mehr als 2.150 dm-Märkte. Europaweit beschäftigt dm rund 93.000 Menschen in mehr als 4.200 dm-Märkten. Kundinnen und Kunden wählten dm im Kundenmonitor 2025 erneut zum beliebtesten Drogeriemarkt. Unabhängige Studien und Umfragen bestätigen regelmäßig die hohe Wertschätzung für die Unternehmens- und Zusammenarbeitskultur von dm. Für sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit wurde das Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis „Konsumgüter Einzelhandel 2024“ ausgezeichnet. Weitere Einblicke in das gesellschaftliche Wirken von dm bietet der „Bericht zur Zukunftsfähigkeit“.

Über EHA

Die EHA Energie-Handels-Gesellschaft GmbH & Co. KG ist ein Energiedienstleister für filialisierte Unternehmen in Deutschland und Österreich. EHA beschafft für Ihre Kunden nach individuellen Einkaufsmodellen Strom und Gas. Zum Portfolio zählen die Grünstromversorgung unter Einbindung von Power Purchase Agreements (PPA) sowie Eigenerzeugung mit Photovoltaik und die Gasversorgung. Weitere Leistungen sind der Messstellenbetrieb sowie das Energiecontrolling und -datenmanagement. Darüber hinaus bietet EHA unter der Marke EHA Security auch Sicherheits- und Alarm-Services an.

Die Kunden von EHA sind Unternehmen mit mehreren Standorten aus Branchen wie Handel, Hotellerie und Logistik sowie Telekommunikation.

Die 1998 gegründete EHA ist eine Tochtergesellschaft der REWE Group und zugleich ihr zentraler Energiedienstleister. Am Hauptsitz in Hamburg und an einem weiteren Standort in Köln sind rund 100 Mitarbeiter beschäftigt.

Weitere Informationen unter www.eha.net

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit mehr als 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 40 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 455 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 2,3 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2025 erneut ausgebaute Projektpipeline (12,2 Gigawatt inkl. US-Projektrechten) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt

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Head of Investor & Public Relations

Tel: +49 (0)421-3304-126

Kathrin Mateoschus

Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297

E-Mail für Investor Relations-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com

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28359 Bremen

Tel: +49 (0)421-3304-0

Fax: +49 (0)421-3304-444

E-Mail: info@energiekontor.de

Web: www.energiekontor.de

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