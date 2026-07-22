EQS-News: Online-Broker flatexDEGIRO baut Rekordergebnis weiter aus und steigert Gewinn um 55 Prozent

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Online-Broker flatexDEGIRO baut Rekordergebnis weiter aus und steigert Gewinn um 55 Prozent



22.07.2026 / 18:01 CET/CEST

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Online-Broker flatexDEGIRO baut Rekordergebnis weiter aus und steigert Gewinn um 55 Prozent

Umsatzerlöse steigen im 2. Quartal auf 167 Mio. Euro (+26 %) – Konzernergebnis wächst überproportional auf 61 Mio. Euro (+55 %)

Provisionserträge legen um 29 % auf 107 Mio. Euro zu – Zinserträge steigen trotz niedrigerem Marktzinsumfeld um 23 % auf 53 Mio. Euro

Anzahl der abgewickelten Transaktionen steigt um 22 % auf 22 Mio.

Halbjahres-Konzernergebnis erstmals über 115 Mio. Euro

Jahresprognose 2026: Umsatzanstieg um rund 16% und Konzernergebnis-Wachstum von 25-43 % erwartet

Frankfurt am Main, 22. Juli 2026 – flatexDEGIRO, eine der führenden Plattformen für den Vermögensaufbau in Europa, hat im 2. Quartal das Rekordergebnis aus den ersten drei Monaten nochmal deutlich übertroffen. Im Zeitraum von April bis Juni 2026 steigerte der Online-Broker auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 26 % auf 167 Mio. Euro (Q2 2025: 132 Mio. Euro) sowie das Konzernergebnis um 55 % auf 61 Mio. Euro (Q2 2025: 40 Mio. Euro). Damit erzielte flatexDEGIRO erstmals in der Unternehmensgeschichte ein Quartals-Konzernergebnis von über 60 Mio. Euro und ein Halbjahres-Konzernergebnis von über 115 Mio. Euro. Zu dieser Entwicklung trugen sowohl höhere Provisionserträge aus dem Brokerage als auch gestiegene Zinserträge bei, die trotz des niedrigeren Marktzinsumfelds angestiegen sind. Zugleich reduzierten sich die operativen Aufwendungen im 2. Quartal trotz einer deutlichen Umsatzausweitung und gestiegener Marketingaufwendungen leicht.

CEO Oliver Behrens sagte: „Immer mehr Menschen in Europa übernehmen Verantwortung für ihren langfristigen Vermögensaufbau. Wir sehen diese Entwicklung täglich auf unserer Plattform und sind einer der größten Profiteure dieses Trends. Dass wir unsere für 2027 gesetzten Umsatz- und Ergebnisziele voraussichtlich bereits 2026 erreichen oder sogar übertreffen, unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells.“

Im 2. Quartal stiegen die Provisionserträge infolge einer höheren Anzahl an abgewickelten Transaktionen sowie höherer durchschnittlicher Provisionen pro Trade um 29 % auf 107 Mio. Euro (Q2 2025: 83 Mio. Euro). Die Kapitalmärkte waren weiterhin von fortgesetzter Volatilität geprägt, ausgelöst durch geopolitische Konflikte und deren Auswirkungen auf globale Liefer- und Wertschöpfungsketten. Die Zinserträge in Höhe von 53 Mio. Euro (Q2 2025: 43 Mio. Euro) profitierten von höheren Bareinlagen, die im Quartalsdurchschnitt um 33 % über dem Vorjahresquartal lagen, einer im Schnitt 29 % höheren Inanspruchnahme von Wertpapierkrediten sowie einer stärkeren Treasury-Aktivität, die das niedrigere Marktzinsumfeld überkompensierten.

Operative Aufwendungen rückläufig - Rekord-Konzernergebnis von 61 Mio. Euro

Die operativen Aufwendungen nahmen im 2. Quartal leicht um 1 % ab und beliefen sich auf insgesamt 60 Mio. Euro (Q2 2025: 60 Mio. Euro). Wesentlicher Treiber waren geringere Personalaufwendungen, die mit 24 Mio. Euro um 21 % unter dem Wert des Vorjahresquartals lagen (Q2 2025: 31 Mio. Euro). Der Marketingaufwand stieg im 2. Quartal moderat von 7 Mio. Euro in 2025 auf 9 Mio. Euro in 2026, die Anderen Verwaltungsaufwendungen sind im gleichen Zeitraum von 13 Mio. Euro auf 14 Mio. Euro angestiegen.

Aufgrund der hohen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells führten die gestiegenen Umsätze bei rückläufigen Aufwendungen zu einem überproportionalen Anstieg des Konzernergebnisses um 55 % auf 61 Mio. Euro (Q2 2025: 40 Mio. Euro).

CFO Dr. Benon Janos sagte: „Unsere Zahlen zeigen eindrucksvoll die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells. Während die Umsätze im 2. Quartal um 26 Prozent gestiegen sind, konnten wir die operativen Aufwendungen sogar leicht reduzieren. Das Ergebnis ist ein überproportionales Gewinnwachstum und eine Konzernergebnis-Marge von mehr als 40 Prozent.“

Fortgesetztes operatives Wachstum in volatilen Märkten

flatexDEGIRO wickelte im 2. Quartal für seine Kunden 21,9 Mio. Transaktionen ab und somit rund 22 % mehr als im Vorjahresquartal (Q2 2025: 18,0 Mio. Transaktionen). Die durchschnittliche Provision pro Trade stieg von 4,39 Euro auf 4,64 Euro (+6 %). Die annualisierte durchschnittliche Handelsaktivität pro Kunde belief sich auf 24,2 gegenüber 22,2 im Vorjahresquartal (+9 %).

Die Zahl der Kundenkonten betrug zum Quartalsende 3,66 Mio., ein Anstieg von 5 % gegenüber dem Jahresende 2025 und von 11 % über die letzten 12 Monate (12/25: 3,47 Mio. Kundenkonten; 06/25: 3,29 Mio. Kundenkonten). Im 2. Quartal wurden rund 89.300 neue Kundenkonten eröffnet (Q2 2025: ca. 103.100 neue Kundenkonten). Das überdurchschnittliche Neukundenwachstum im Vorjahr stand nicht zuletzt im Zusammenhang mit Marktvolatilitäten rund um den „Liberation Day“ im April 2025. Aufgrund seiner performanten Plattform konnten sich flatex und DEGIRO in diesen handelsaktiven Zeiten positiv vom Wettbewerb absetzen.

Die Nettofinanzmittelzuflüsse im ersten Halbjahr 2026 beliefen sich auf 5,2 Mrd. Euro und erreichten damit nahezu den Rekordwert aus dem Vorjahreszeitraum (H1 2025: 5,6 Mrd. Euro). Mit Ausnahme des Monats April („Liberation Day“ in 2025) lagen die Nettofinanzmittelzuflüsse in allen Monaten des ersten Halbjahres 2026 auf oder zum Teil deutlich über dem Vorjahresniveau. Das verwahrte Kundenvermögen überschritt erstmals die Marke von 100 Mrd. Euro und belief sich per Ende Juni auf 108,3 Mrd. Euro (06/25: 83,5 Mrd. Euro). Mit 101,8 Mrd. Euro lag auch das hierin enthaltene Depotvolumen erstmals über 100 Mrd. Euro (06/25: 78,4 Mrd. Euro), die Kundeneinlagen stiegen auf 6,5 Mrd. Euro (06/25: 5,1 Mrd. Euro).

Zusätzliche Wachstumstreiber erschließen

In ihrer Umsatz- und Ergebnisentwicklung profitiert flatexDEGIRO auch von einer stetigen Ausweitung ihres Produkt- und Serviceangebots. Das 2025 ausgerollte Kryptoangebot überzeugt durch niedrige und transparente Preise und verzeichnet trotz aktuell verhaltener Marktstimmung monatliche Handelsvolumina von im Schnitt mehr als 100 Mio. Euro. Daneben baut das Unternehmen sein Wertpapierleihe-Programm weiter aus. Im ersten Halbjahr 2026 erzielten DEGIRO-Kunden mit ihren Portfolios so bereits ein zusätzliches passives Einkommen im siebenstelligen Euro-Bereich, bei vollständiger Kontrolle und bestmöglicher Sicherheit. Im 1. Quartal 2026 hat flatex darüber hinaus in Deutschland und Österreich sein Sparplanangebot mit Aktien um eine zusätzliche Anlageklasse erweitert. Kunden können damit ab einer Sparrate von 25 Euro regelmäßig eine Auswahl von über 1.000 Aktien auch in Form von Bruchstücken besparen. Eine Ausweitung des Sparplanangebots bei DEGIRO ist für Ende des Jahres vorgesehen.

Zusätzliche Chancen ergeben sich aus der Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge in Deutschland ab Anfang 2027. Mit dem darin enthaltenen Altersvorsorgedepot wird es eine renditeorientierte Vorsorgemöglichkeit geben, mit der der deutsche Staat die private Altersvorsorge renditestärker, kostengünstiger, einfacher und flexibler machen will.

CEO Oliver Behrens sagte: „Die staatlich geförderte, kapitalmarktbasierte Altersvorsorge kommt. Mit dem besten Altersvorsorgedepot im Markt wollen wir unsere flatex-Kunden dabei unterstützen, die damit verbundenen Chancen zur finanziellen Absicherung im Alter optimal zu nutzen. Vorsorgen statt sorgen.“

Auch außerhalb des klassischen Online-Brokerage-Geschäfts nutzt flatexDEGIRO seine Wachstumschancen und baut den Bereich „Deposits as a Service“ mit jährlich ein bis zwei Neukunden aus. Begünstigt auch vom Marktstart des ersten Neukunden im März 2026, der Hamburg Commercial Bank (HCOB), verzeichnet flatexDEGIRO im ersten Halbjahr 2026 einen Anstieg seiner sonstigen betrieblichen Erträge um knapp 18 %.

Jahresprognose 2026 angehoben - Mittelfristziel für 2027 vorzeitig erreicht und übertroffen

Nach dem starken Jahresauftakt hebt flatexDEGIRO die für 2026 ausgegebene Jahresprognose deutlich an. Beim Gesamtjahresumsatz wird gegenüber dem Rekordjahr 2025 ein weiterer Anstieg um rund 16 % auf um rund 650 Mio. Euro erwartet. Das Konzernergebnis soll überproportional um 25 bis 43 % steigen und damit eine Spanne von 200 bis 230 Mio. Euro erreichen. Der Vorstand geht somit davon aus, die ursprünglich für das Jahr 2027 angestrebten Mittelfristziele hinsichtlich eines Jahresumsatzes von rund 650 Mio. Euro und eines Konzernergebnisses von rund 200 Mio. Euro bereits ein Jahr früher vollständig zu erreichen oder sogar bereits zu übertreffen.

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Zahlen.

Ansprechpartner für die Medien:

Achim Schreck

Leiter IR & Unternehmenskommunikation

Telefon +49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com

Paul Wolter

Executive Director Public Relations

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paul.wolter@flatexdegiro.com

Laura Hecker

Executive Director Investor Relations

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laura.hecker@flatexdegiro.com

flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Vermögensaufbau in Europa

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro und wickelte für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.

Q1

2025 Q2

2025 Q3

2025 Q4

2025 Q1

2026 Q2

2026 Veränd.

in % H1

2025 H1

2026 Veränd.

in % Umsatzerlöse Mio. EUR 146,3 132,1 132,0 149,4 173,6 166,5 +26,0 278,4 340,1 +22,2 Provisionserträge Mio. EUR 96,1 83,2 84,5 99,8 115,5 107,3 +29,0 179,3 222,8 +24,3 davon: transaktionsabhängige Provisionserträge Mio. EUR 86,9 79,2 80,3 93,5 104,9 101,8 +28,6 166,1 206,7 +24,5 davon: andere Provisionserträge Mio. EUR 9,1 4,0 4,2 6,2 10,5 5,5 +35,4 13,2 16,0 +21,5 Provisionsaufwendungen Mio. EUR 15,2 14,3 14,3 15,8 18,4 17,2 +20,3 29,5 35,5 +20,6 Netto-Provisionsergebnis Mio. EUR 80,9 68,9 70,2 83,9 97,1 90,1 +30,8 149,8 187,2 +25,0 Marge % 84,2 82,9 83,1 84,1 84,1 84,0 +1,4 83,6 84,0 +0,6 Zinserträge Mio. EUR 43,4 42,8 42,1 44,9 49,3 52,7 +23,3 86,2 102,1 +18,5 Zinsaufwendungen Mio. EUR 3,2 1,0 1,9 1,5 2,5 2,2 +133,7 4,2 4,8 +13,1 Netto-Zinsergebnis Mio. EUR 40,1 41,8 40,2 43,4 46,8 50,5 +20,7 82,0 97,3 +18,7 Marge % 92,5 97,8 95,5 96,7 94,9 95,7 -2,1 95,1 95,3 +0,2 Sonstige betriebliche Erträge Mio. EUR 6,8 6,1 5,3 4,8 8,8 6,5 +5,1 12,9 15,3 +17,8 Sonstige betriebliche Aufwendungen Mio. EUR 3,0 2,8 3,7 2,1 2,7 2,4 -12,2 5,7 5,2 -9,5 Netto-Sonstiges betriebliches Ergebnis Mio. EUR 3,8 3,4 1,7 2,7 6,0 4,0 +19,2 7,2 10,1 +39,5 Marge % 56,5 55,1 31,5 56,6 68,7 62,5 +13,4 55,9 66,1 +18,4 Bruttoergebnis Mio. EUR 124,8 114,2 112,1 130,0 149,9 144,7 +26,7 239,0 294,6 +23,3 Personalaufwand Mio. EUR 31,5 30,5 26,0 37,7 28,6 24,1 -20,9 62,0 52,8 -14,9 Marketingaufwand Mio. EUR 12,0 7,0 6,0 9,3 21,0 8,6 +22,4 19,0 29,6 +55,8 Andere Verwaltungsaufwendungen Mio. EUR 11,7 13,0 11,0 16,5 13,0 13,9 +6,6 24,8 26,9 +8,5 Abschreibungen auf Vermögenswerte Mio. EUR 9,9 9,6 11,5 15,0 10,9 12,9 +34,8 19,5 23,8 +22,0 Operative Aufwendungen Mio. EUR 65,1 60,2 54,5 78,4 73,5 59,6 -1,0 125,3 133,1 +6,2 Betriebsergebnis Mio. EUR 59,7 54,0 57,6 51,6 76,5 85,1 +57,7 113,7 161,5 +42,1 Operative Marge [i] % 47,8 47,3 51,4 39,7 51,0 58,8 +24,4 47,6 54,8 +15,2 Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. EUR 59,2 53,5 57,1 51,0 76,0 84,6 +58,1 112,7 160,5 +42,5 Ertragsteuern Mio. EUR 17,1 14,0 18,1 11,1 22,2 23,2 +66,5 31,1 45,5 +46,2 Konzernergebnis Mio. EUR 42,0 39,5 39,0 39,9 53,7 61,3 +55,1 81,5 115,0 +41,1 Konzernergebnis-Marge [ii] % 33,7 34,6 34,8 30,7 35,8 42,4 +22,4 34,1 39,0 +14,4

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Vorläufige Ergebnisse

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Nicht-IFRS-Kennzahlen (APMs)

Diese Mitteilung enthält Nicht-IFRS-Kennzahlen. Diese Kennzahlen sind alternative Leistungskennzahlen im Sinne der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“). flatexDEGIRO präsentiert diese Nicht-IFRS-Kennzahlen, weil (i) sie vom Management zur Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen vor dem Vorstand und den Mitgliedern des Aufsichtsrats sowie als Grundlage für die strategische Planung und Prognosen, und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die nach Ansicht von flatexDEGIRO von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten und anderen Parteien häufig als ergänzende Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung verwendet werden. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben als Analyseinstrumente ihre Grenzen. Sie sollten nicht als Ersatz für die Analyse der Geschäftsergebnisse von flatexDEGIRO gemäß IFRS angesehen werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen sind kein Maßstab für die Leistung oder Liquidität von flatexDEGIRO gemäß IFRS und sollten nicht als Alternative zum Nettogewinn oder anderen Leistungskennzahlen, die gemäß IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet wurden, oder als Alternative zu Cashflows aus betrieblichen, investiven oder Finanzierungstätigkeiten betrachtet werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie „erwarten”, „anstreben”, „voraussehen”, „beabsichtigen”, „planen”, „glauben”, „schätzen” oder „werden” gekennzeichnet sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterliegen können. Die tatsächlich von flatexDEGIRO SE erzielten Ergebnisse können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. flatexDEGIRO übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, wenn sich die Entwicklungen anders als erwartet gestalten.

[i] Betriebsergebnis zu Bruttoergebnis

[ii] Konzernergebnis zu Bruttoergebnis

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Sprache: Deutsch Unternehmen: flatexDEGIRO SE Omniturm, Große Gallusstraße 16-18 60312 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 450001 0 E-Mail: ir@flatexdegiro.com Internet: www.flatexdegiro.com ISIN: DE000FTG1111 WKN: FTG111 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900IRBZTADXJB6757 EQS News ID: 2370196

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