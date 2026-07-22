EQS-News: Wie statworx mit Condor KI unternehmensweit skaliert

EQS-News: statworx GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Wie statworx mit Condor KI unternehmensweit skaliert



22.07.2026 / 08:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Das KI-Beratungs- und Entwicklungsunternehmenstatworx zeigt in einer gemeinsamen Case Study mit Condor, wie der Weg von der KI-Exploration zur Skalierung gelingen kann.

FRANKFURT, Deutschland, July 22, 2026 /PRNewswire/ -- Ein Großteil der Mitarbeitenden in der Verwaltung von Condor nutzt KI inzwischen regelmäßig und produktiv im Arbeitsalltag. Damit hat die Airline gemeinsam mit statworx bereits einen wichtigen Meilenstein in ihrer KI-Transformation erreicht. Die Case Study gibt jetzt Einblicke, wie Unternehmen KI erfolgreich skalieren, organisatorisch verankern und in nachhaltigen Business Impact übersetzen können.

KI-Anwendungen mit messbarem Geschäftswert

In den vergangenen Monaten entwickelte Condor gemeinsam mit statworx als AI Delivery Partner produktive KI-Anwendungen für Bereiche wie Customer Service, Vertrieb, eCommerce und Wissensmanagement. Das Ergebnis: deutliche Effizienzgewinne, neue Automatisierungspotenziale und eine hohe KI-Akzeptanz.

Zu den erfolgreich implementierten Anwendungsfällen zählt unter anderem die Automatisierung von Website-Inhalten. Mithilfe von generativer KI konnten bereits Inhalte für etwa 2.000 Webseiten in zehn Sprachen SEO- und GEO-optimiert erstellt werden. Dadurch sank die Produktionszeit von rund einem Arbeitstag auf zehn Minuten pro Text-Set, während der organische Website-Traffic gleichzeitig signifikant anstieg. Ergänzt wird das KI-Portfolio unter anderem durch Lösungen für intelligente Website-Suche sowie datengetriebene Vertriebsprozesse.

„Die Zusammenarbeit mit statworx hat uns geholfen, KI von einzelnen Experimenten in konkrete, wertstiftende Anwendungen zu überführen. Besonders wertvoll war die Kombination aus schneller Umsetzung, klarer Struktur und starkem Fokus auf Business Impact." Martin Albers, Head of Digital Strategy & Transformation, und Diana Tordeurs, Head of Content, Condor

KI als strategische Unternehmensfähigkeit

Ein zentrales Learning der Zusammenarbeit: Nachhaltiger KI-Erfolg entsteht nicht allein durch leistungsfähige Modelle, sondern durch das Zusammenspiel von Technologie, Governance und Enablement. Damit wurde die Grundlage gelegt, um bestehende KI-Anwendungen weiter auszubauen und auf zusätzliche Unternehmensbereiche auszuweiten. KI entwickelt sich dabei zunehmend zu einer strategischen Unternehmensfähigkeit, die Wachstum ermöglicht, Effizienz steigert und datengetriebene Entscheidungen fördert.

„Die größte Herausforderung bei KI ist heute nicht mehr die Technologie, sondern die Skalierung. Gemeinsam mit Condor haben wir gezeigt, wie Unternehmen KI erfolgreich von einzelnen Pilotprojekten zu einer strategischen Unternehmensfähigkeit entwickeln können." Dr. Vlada Pototskaia, Manager & AI Project Lead bei statworx.

Die vollständige Case Study mit weiteren Use Cases und Ergebnissen aus der KI-Transformation von Condor steht ab sofort kostenlos zum Download zur Verfügung.

Überstatworx

statworx ist ein führendes Beratungs- und Entwicklungsunternehmen für Daten und KI in der DACH-Region. Das Unternehmen unterstützt Firmen bei der strategischen Ausrichtung auf KI, entwickelt maßgeschneiderte KI-Lösungen und bildet Unternehmen im Bereich Daten und KI weiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.statworx.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/3006405/statworx.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/3006403/6026771/statworx_Logo.jpg

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wie-statworx-mit-condor-ki-unternehmensweit-skaliert-302831186.html

22.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2369648 22.07.2026 CET/CEST