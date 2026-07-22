EQS-NVR: 11880 Solutions AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: 11880 Solutions AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
11880 Solutions AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
22.07.2026 / 14:56 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|11880 Solutions AG
Baumstraße 23
45128 Essen
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|21.07.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|5246440
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|11880 Solutions AG
|Baumstraße 23
|45128 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.11880.com
|LEI Code:
|391200VWMMJ6ZN48DH82
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2370068 22.07.2026 CET/CEST