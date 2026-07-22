EQS-NVR: 11880 Solutions AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: 11880 Solutions AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
11880 Solutions AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.07.2026 / 14:56 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

11880 Solutions AG
Baumstraße 23
45128 Essen
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)21.07.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

5246440
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:11880 Solutions AG
Baumstraße 23
45128 Essen
Deutschland
Internet:www.11880.com
LEI Code:391200VWMMJ6ZN48DH82
Ende der MitteilungEQS News-Service

2370068 22.07.2026 CET/CEST

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