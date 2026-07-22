EQS-NVR: 11880 Solutions AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: 11880 Solutions AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

11880 Solutions AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



22.07.2026 / 14:56 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

11880 Solutions AG

Baumstraße 23

45128 Essen

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 21.07.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

5246440

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Baumstraße 23 45128 Essen Deutschland Internet: www.11880.com LEI Code: 391200VWMMJ6ZN48DH82

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