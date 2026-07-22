EQS-PVR: Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Stimmrechtsmitteilung: Brockhaus Technologies AG
Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

22.07.2026 / 16:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien

1. Angaben zum Emittenten
Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
 

3. Datum der Schwellenberührung
01.07.2026 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
Neu 0 % 10.447.666
Letzte Veröffentlichung 4,57 % /

5. Einzelheiten
absolut in %
direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)		 direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
0 0 0 % 0 %


22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2370154  22.07.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Brockhaus Technologies

Das könnte dich auch interessieren

Nach jüngstem Ausverkauf
Chipwerte weltweit auf Erholungskursgestern, 09:48 Uhr · dpa-AFX
Jemand hält einen Mikrochip.
Aktien New York Ausblick
US-Tech-Erholung dürfte weitergehen - Bilanzen bewegen Kursegestern, 12:27 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Wall Street
Kein Risiko eingehen vor Zahlen von 'Big Tech'heute, 12:30 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Mythos der „besseren Dax-Alternative“
Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidetheute, 11:59 Uhr · onvista
Trading-Impuls
CTS Eventim: Charttechnik signalisiert neue Kaufchancegestern, 13:25 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
Alle Plus-Analysen