EQS-PVR: Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Brockhaus Technologies AG
Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
22.07.2026 / 16:43 CET/CEST
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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
1. Angaben zum Emittenten
|Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
|01.07.2026
4. Aktienanteil
|Aktienanteil in %
|Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
|Neu
|0 %
|10.447.666
|Letzte Veröffentlichung
|4,57 %
|/
5. Einzelheiten
|absolut
|in %
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|0
|0
|0 %
|0 %
22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
|LEI Code:
|5299007DQ4OLATJQIX97
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2370154 22.07.2026 CET/CEST
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