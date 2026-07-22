EU-Kommission billigt Warner-Übernahme durch Paramount

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat der Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers durch den Konkurrenten Paramount unter Auflagen zugestimmt. Bei diesen geht es um den Vertrieb von Filmen in Europa, wie aus einer Mitteilung der Brüsseler Wettbewerbshüter hervorgeht./wea/DP/zb