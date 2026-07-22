EU-Kommission billigt Warner-Übernahme durch Paramount

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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat der Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers durch den Konkurrenten Paramount unter Auflagen zugestimmt. Bei diesen geht es um den Vertrieb von Filmen in Europa, wie aus einer Mitteilung der Brüsseler Wettbewerbshüter hervorgeht./wea/DP/zb

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