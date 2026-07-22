EU-Kommission treibt Verfahren bei Ceconomy-Kauf durch JD.com voran

Brüssel, 22. ⁠Jul (Reuters) - Die EU-Kommission verdächtigt den chinesischen Tech-Riesen JD.com weiter, den milliardenschweren Kauf der MediaMarkt-Saturn-Mutter Ceconomy mit Hilfe staatlicher Beihilfen zu stemmen. Die Brüsseler Behörde habe JD.com im Rahmen ‌ihrer Untersuchung der Übernahme der Elektronikhandelsketten ihre Beschwerdepunkte zukommen lassen, teilte sie am Mittwoch mit. Es bestehe der ⁠Verdacht, ⁠dass JD.com von staatlichen chinesischen Stellen unzulässige Subventionen erhalten habe, hieß es weiter. Dies könnte den Wettbewerb auf dem EU-Binnenmarkt nach dem Zusammenschluss verzerren. Konkret gehe es um vergünstigte Finanzierungen, steuerliche Vergünstigungen und Zuschüsse. Das Verfahren ‌basiert auf der EU-Verordnung über drittstaatliche ‌Subventionen.

Die Zusendung der Beschwerdepunkte greife dem Ergebnis der Untersuchung nicht vor, erklärte die EU-Kommission weiter. JD.com habe nun die ⁠Möglichkeit, auf die Vorwürfe zu reagieren und gegebenenfalls Zusagen ‌anzubieten. Die Brüsseler Behörde hatte ⁠im Mai 2026 eine vertiefte Prüfung der Übernahme eingeleitet. Die vorläufige Frist für eine Entscheidung läuft bis zum 2. Oktober 2026.

JD.com würde durch die Übernahme ‌von Ceconomy Zugriff auf ⁠große Online-Shops, deren Daten und ⁠Technik sowie über 1000 Filialen erhalten und könnte dann im Wettbewerb mit Alibaba oder Amazon das Europageschäft ausbauen. JD.com will die Düsseldorfer Holding im Fall einer genehmigten Übernahme von der Börse nehmen. Ceconomy wird bei der Transaktion mit rund 2,2 Milliarden Euro bewertet.

(Bericht von Foo Yun Chee und Matthias Inverardi, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)