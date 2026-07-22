Frankfurt, 22. Jul (Reuters) - ⁠Steigende Spannungen im Nahen Osten und höhere Ölpreise sind am Mittwoch an den europäischen Börsen abgeperlt. Der Dax lag gegen Mittag 0,5 Prozent höher bei 25.122 Punkten, der EuroStoxx50 gewann 0,2 Prozent auf 6297 Zähler.

Die Ölpreise kletterten um mehr als vier Prozent, die Nordseesorte Brent notierte erstmals seit Mitte Juni wieder über der Marke von 95 Dollar je Fass. US-Streitkräfte hatten ‌in der elften Nacht in Folge iranische Militärziele angegriffen, während Öltanker im Roten Meer nach Warnungen vor Angriffen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz umkehrten. Die Börse habe sich allerdings inzwischen an das "permanente Krisenrauschen" gewöhnt, sagte Analyst Timo ⁠Emden von Emden ⁠Research. "Geopolitische Schlagzeilen lösen zwar noch Reflexe aus, doch die Widerstandskraft der Anleger ist deutlich gestiegen." Für Unterstützung sorgten zudem ermutigende Quartalsberichte.

US-BILANZEN STELLEN KI-RALLY AUF DEN PRÜFSTAND

Nervosität herrschte im Technologiesektor, wo Anleger die Ergebnisse großer US-Konzerne wie Alphabet, Tesla und Texas Instruments erwarteten. Der europäische Technologieindex gab vorher rund ein Prozent nach. Der Sektor hat zuletzt bemerkenswerte Schwankungen erlebt, da die Anleger das KI-getriebene Wachstum gegen die zunehmend überzogenen Bewertungen abwägen müssen. "Die Expansionspläne dieser Unternehmen werden ein zweischneidiges ‌Schwert sein, denn einerseits wollen die Investoren nicht, dass die großen ‌Technologiekonzerne ihre Ausgaben noch weiter erhöhen", sagte Marktstrategin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank. "Die Ausgabenpläne fließen andererseits aber in die dringend benötigten Marktsegmente, insbesondere in die Chiphersteller, Rechenzentren sowie Bauunternehmen und -ressourcen."

Börsianer setzen bei der Google-Mutter Alphabet auf ein anhaltend rasant wachsendes KI-Geschäft. In den ⁠ersten drei Monaten des laufenden Jahres wuchs die Sparte Google Cloud um überraschend deutliche 63 Prozent. Beim US-Autobauer Tesla ‌wird sich die Erholung vom Einbruch des vergangenen Jahres zwar ⁠fortsetzen, im zweiten Quartal hat der Konzern nach Prognose von Analysten aber 3,3 Milliarden Dollar Barmittel verbrannt.

ÖLSEKTOR IM PLUS - AIRBUS UND GEA ÜBERZEUGEN MIT GEWINNEN

Europaweit sorgten die steigenden Energiepreise bei Aktien von Öl- und Gaskonzernen für Rückenwind: der Sektorindex zog um 1,5 Prozent an. Auch Rüstungs- und Finanzwerte legten zu. Titel von ‌Commerzbank sprangen um 1,9 Prozent an. Deutsche Bank notierten lediglich ⁠0,3 Prozent fester. Ermittler durchsuchten Medienberichten zufolge die ⁠Zentrale der Bank in Frankfurt. Hintergrund sind einem Insider zufolge Ermittlungen zu sogenannten Cum-Cum-Geschäften.

Bei den Dax-Gewinnern lagen die Aktien von Airbus ganz vorne. Sie steuerten mit einem Aufschlag von bis zu 7,2 Prozent auf ihren besten Börsentag seit dreieinhalb Monaten zu. Die in Aussicht gestellten Gewinnsteigerungen für 2029 gaben dem Flugzeugbauer Auftrieb. Die positive Überraschung sei das Aktienrückkaufprogramm im Volumen von fünf Milliarden Euro über drei Jahre, sagte Christophe Menard, Analyst der Deutschen Bank.

Die Papiere von GEA zogen um 5,5 Prozent an. Der Anlagenbauer hat nach einem überraschend starken zweiten Quartal seine Prognose für das laufende Jahr angehoben. An der Amsterdamer Börse kletterten die Papiere von Randstad um mehr als acht Prozent. ⁠Der niederländische Personalvermittler hat mit einem unerwartet starken Umsatzwachstum im zweiten Quartal Hoffnungen auf eine Erholung des Arbeitsmarktes geweckt.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)