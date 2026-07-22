Explosionen in Teheran - Flugabwehr im Einsatz

dpa-AFX · Uhr
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TEHERAN (dpa-AFX) - Erstmals seit Beginn der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg ist wieder die Flugabwehr in der Hauptstadt Teheran aktiviert worden. Im Nordosten der Millionenmetropole waren in der Nacht dumpfe Detonationen zu hören, wie ein dpa-Reporter berichtete./arb/DP/zb

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