Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.07.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenE-MobilitätBatterienInfrastrukturErneuerbare EnergienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Alphabet A (Google)Bericht 2. Quartal 2026
AT&TBericht 2. Quartal 2026
EquinorBericht 2. Quartal 2026
flatexDEGIROBericht 2. Quartal 2026
Freeport-McMoRanBericht 2. Quartal 2026
GE VernovaBericht 2. Quartal 2026
IberdrolaBericht 2. Quartal 2026
IBMBericht 2. Quartal 2026
PHILIP MORRISBericht 2. Quartal 2026
SantanderBericht 2. Quartal 2026
ServiceNowBericht 2. Quartal 2026
SK Hynix (GDR)Bericht 2. Quartal 2026
TeslaBericht 2. Quartal 2026
Texas InstrumentsBericht 2. Quartal 2026
UniCreditBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
IBM
SK Hynix (GDR)
Alphabet A
Tesla
ServiceNow
UniCredit
Equinor
GE Vernova
Iberdrola
AT&T
Freeport-McMoRan
Santander
flatexDEGIRO
Texas Instruments
PHILIP MORRIS

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