Friedrich Vorwerk: Wieso die Prognoseanhebung den Ausbruch trägt

Was bewegt die Aktie?

Friedrich Vorwerk baut und wartet Energieinfrastruktur. Dazu gehören Gas- und Wasserstoffleitungen, Stromnetze, Erdkabeltrassen sowie Anlagen zur Energieerzeugung und Energieverteilung. Das Unternehmen hat damit ein Segment besetzt, das von der Energiewende und dem Ausbau der Netzinfrastruktur profitiert.

Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um elf Prozent auf 337 Millionen Euro. Das Ebitda legte deutlich stärker zu und kletterte um 70 Prozent auf 92,6 Millionen Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde deshalb von 160 bis 180 Millionen Euro auf 180 bis 200 Millionen Euro angehoben.

Besonders wichtig: Die Umsatzprognose blieb unverändert. Das spricht für eine deutlich bessere Profitabilität und eine starke Projektabwicklung.

Der Auftragseingang entwickelte sich ebenfalls positiv. In den ersten sechs Monaten kamen mehr als 320 Millionen Euro an neuen Aufträgen herein, nach 220 Millionen Euro im Vorjahr. Der Auftragsbestand ging allerdings leicht von 1,1 Milliarden Euro auf eine Milliarde Euro zurück.

Einschließlich Arbeitsgemeinschaften liegt er bei 1,447 Milliarden Euro nach 1,584 Milliarden Euro im Vorjahr. Das ist der einzige klare Gegenpunkt in den Zahlen.

Trotzdem bleibt die Visibilität hoch. Bei einem Halbjahresumsatz von knapp 340 Millionen Euro reicht der Auftragsbestand weiterhin über mehrere Jahre. Das macht die starke Kursreaktion nachvollziehbar.

Charttechnik

Die Aktie vollendet mit dem heutigen Ausbruch eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Der Kurs hat die Nackenlinie überwunden und damit ein positives Signal geliefert. Das nächste Ziel liegt im Bereich von 86 bis 87 Euro.

Martins Einschätzung

Friedrich Vorwerk gefällt aktuell gut. Die Prognoseanhebung, die steigende Profitabilität und der mehrjährige Auftragsbestand stützen den Ausbruch. Der leicht rückläufige Auftragsbestand bleibt ein Punkt, den Anleger im Blick behalten sollten.