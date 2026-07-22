GEA hebt Prognose an, Vicor-Zahlen, Samsung-Mistral-Deal

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

GEA Group: Höhere Ziele nach starkem Quartal

Der Anlagenbauer hebt nach einem überzeugenden zweiten Quartal seine Prognose für 2026 an. Wachstum, Marge und Kapitalrendite entwickeln sich gleichzeitig positiv. Entscheidend wird nun, ob GEA den starken Auftragseingang nachhaltig in Umsatz und Ergebnis umwandeln kann.

Vicor: Starke Zahlen, schwache Kursreaktion

Vicor übertrifft die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn deutlich und profitiert von der hohen Nachfrage aus dem KI- und Rechenzentrumsbereich. Trotzdem gibt die Aktie nach den Zahlen zeitweise klar nach. War nach der starken Kursentwicklung bereits zu viel Optimismus eingepreist?

Samsung: Milliardeninvestment in Mistral AI?

Samsung soll über einen Einstieg beim französischen KI-Unternehmen Mistral verhandeln. Die mögliche Finanzierungsrunde könnte die Bewertung deutlich anheben und Europas KI-Infrastruktur weiter stärken. Welche strategischen Interessen verfolgt Samsung mit einem möglichen Investment?