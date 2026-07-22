Gegenseitige Angriffe der USA und des Iran in Nahost gehen weiter

22. Jul (Reuters) - ⁠Der Iran und die USA haben sich auch am Mittwoch gegenseitige Angriffe geliefert. In der Hauptstadt Teheran waren nach Angaben von Bewohnern in den frühen ‌Morgenstunden Explosionen zu hören. Die iranische Luftabwehr wurde aktiviert, wie die halbstaatliche Nachrichtenagentur Fars meldete. In ⁠der Provinz ⁠Buschehr seien drei Orte Ziel von US-Angriffen gewesen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf einen Behördenvertreter. Getroffen worden sei unter anderem ein Stromverteiler in der Nähe des einzigen iranischen ‌Atomkraftwerks.

Das US-Militär teilte mit, bei der ‌elften Nacht in Folge mit Angriffen auf den Iran seien militärische Einsatzzentralen, maritime Kapazitäten, Flugzeughangars, Lager für ⁠Drohnen sowie militärische Logistikinfrastruktur attackiert worden. Damit solle die ‌Fähigkeit des Iran, Handelsschiffe ⁠in der Straße von Hormus zu bedrohen, weiter geschwächt werden.

Im Gegenzug griff die iranische Armee nach eigenen Angaben am frühen Morgen US-Militärstützpunkte ‌in Kuwait, Jordanien und ⁠Bahrain mit Drohnen an. ⁠Dabei seien Unterkünfte und Materiallager auf dem jordanischen Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak getroffen worden. Später habe das iranische Militär Materiallager und Wartungshangars für Flugzeuge auf dem Scheich-Isa-Stützpunkt in Bahrain mit Drohnen attackiert.

Die Angaben ließen sich unabhängig zunächst nicht überprüfen.

(Büro Dubai, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)