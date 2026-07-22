General Motors: Warum die Aktie trotz EV-Kosten steigt

Was bewegt die Aktie?

General Motors steigerte den Gewinn um 41 Prozent und den Umsatz um zwei Prozent. Der Umsatz erreichte 48 Milliarden Dollar und lag fast eine Milliarde Dollar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie kam auf 3,57 Dollar und übertraf die Erwartungen um fast 40 Cent.

Die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Die Ebit-Marge stieg um 2,8 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent. Die starke Nachfrage nach Pickups und SUVs in Nordamerika stützte die Zahlen. Genau diese margenstarken Fahrzeuge zeigen weiter eine hohe Preissetzungsmacht.

Der Konzern senkte zudem die Verluste im Elektrofahrzeuggeschäft, weil Investitionen in diesem Bereich zurückgefahren wurden. Dadurch konnte General Motors die Prognose zum zweiten Mal im laufenden Jahr erhöhen.

Das bereinigte Ebit soll nun 14 bis 16 Milliarden Dollar erreichen. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird bei zwölf bis 14 Dollar erwartet. Der bereinigte Automotive-Free-Cashflow soll 9,5 bis 11,5 Milliarden Dollar erreichen.

Der wichtigste Gegenpunkt liegt beim Nettogewinn. Statt 9,9 bis 11,4 Milliarden Dollar erwartet General Motors nur noch 8,4 bis 9,8 Milliarden Dollar. Grund sind weiter hohe Kosten im Elektrofahrzeuggeschäft. Diese Belastung ist bekannt und aktuell nicht der dominante Faktor, weil der Markt stärker auf die bereinigten Prognosen, die Marge und den Cashflow schaut.

Charttechnik

Die Aktie legte um 4,9 Prozent zu und bildete eine bullische Reversal-Kerze. Der Kurs markierte zunächst ein Tief unter dem Vortagestief und anschließend ein Hoch über dem Vortageshoch. Der Schluss nahe dem Tageshoch bestätigt die Stärke. Auf größerer Zeitebene läuft die Aktie in einer bullischen Konsolidierung nach einer abgeschlossenen ABC-Korrektur.

Martins Einschätzung

General Motors hat erhöhte Chancen, die Konsolidierung nach oben aufzulösen. Die bereinigten Ziele, der starke Cashflow und das Nordamerika-Geschäft überwiegen die bekannten EV-Kosten.