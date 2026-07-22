Gold – Rücksetzer bietet attraktives CRV für einen antizyklischen Long-Einstieg!

Der Goldpreis setzte seine Korrekturbewegung in den vergangenen Wochen weiter fort. Neben der Stärke des US-Dollars sorgten einmal mehr Befürchtungen über eine mögliche Anhebung der US-Leitzinsen im Zuge der zuletzt kräftig gestiegenen Ölpreisnotierungen für Abgabedruck. Nach den zuletzt gesehenen Rücksetzern bietet sich beim Goldpreis nun eine attraktive Chance für einen antizyklischen Einstieg mit einem Hebelderivat.

Die Lage: Nahost-Konflikt weiter im Fokus – Starker US-Dollar und Zinssorgen belasten!

Das erneute Aufflammen des Nahost-Konflikts bestimmt weiterhin das Geschehen an den internationalen Leitbörsen. Nachdem die USA ihre Luftangriffe auf Ziele im Iran weiter intensiviert haben und der Iran seinerseits US-Militärbasen in der Golfregion mit Drohnen und Raketen angreift, könnte die Situation im Nahost-Konflikt weiter eskalieren. Angesichts der zuletzt im Zuge des Nahost-Konflikts deutlich gestiegenen Ölpreisnotierungen und hochkochender Inflationssorgen konnte auch der US-Dollar gegenüber dem Euro und anderen Leitwährung an Boden gewinnen. US-Notenbankchef Kevin Warsh hatte im Rahmen der letzten Notenbanksitzung klar gemacht, dass die Fed aller Voraussicht nach die US-Leitzinsen angesichts der wachsenden Inflationsgefahren in der zweiten Jahreshälfte anheben dürfte. Da Gold wie andere Edelmetalle und Industrierohstoffe in US-Dollar gehandelt werden, verteuert sich dadurch das Edelmetalls für andere Käufer außerhalb des US-Dollarraums, was vor allem in Emerging Markets wie China und Indien auf die Stimmung gedrückt hatte.

Die Perspektive: Zentralbanken bei Gold weiter auf der Käuferseite!

Weiterhin hoch im Kurs steht Gold bei den internationalen Zentralbanken, die Gold als Absicherung vor geopolitischen Risiken und den steigenden Inflationsgefahren höher gewichten. Dieser Trend setzte sich auch im ersten Quartal weiter fort, wobei die internationalen Zentralbanken laut einer Erhebung des World Gold Councils Goldkäufe im Gesamtvolumen von kumuliert 244 Tonnen getätigt hatten, nach 208 Tonnen im Vorquartal. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, ziehen viele internationale Notenbanken laut einer kürzlich durchgeführten Erhebung weitere Goldkäufe in Betracht. Demnach wollen 45% der insgesamt 74 befragten Notenbanken ihre Goldvorräte auch im kommenden Jahr weiter aufstocken, was einem Rekordwert entspricht.

Trading-Taktik: Im Zuge des jüngsten Abverkaufs korrigierte der Goldpreis Mitte Juli unter die psychologisch wichtige Marke von 1.000 USD, konnte sich jedoch zuletzt im Bereich oberhalb dieses Niveaus erfolgreich stabilisieren. Gelingt es den Bullen nun erneut, Kaufdruck aufzubauen, kann man hier auf eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung spielen. Bei Long-Positionen bietet sich ein Stop-Loss im Bereich unterhalb der Marke von 3.800 USD an.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Gold Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DN1Z3Y) auf den Gold Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Gold-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Gold Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Gold Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs des Rohstoffs des Basiswerts Gold Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 0,1.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Gold Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 21.07.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK