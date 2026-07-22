Quartalsbericht veröffentlicht

Großbank Santander verdient mehr als erwartet

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Shutterstock.com/JRomero04

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander hat im zweiten Quartal dank höherer Zinsen und anderer Erträge Kurs auf mehr Gewinn im Gesamtjahr gehalten. Unter dem Strich verdiente das Institut gut 3,5 Milliarden Euro und damit drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Madrid mitteilte. Damit übertraf es durchweg die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Bankchefin Ana Botín sieht das größte Geldhaus Spaniens damit auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Dies gilt auch auf die geplanten Rückkauf eigener Aktien, für den Santander 6,9 Milliarden Euro ausgeben will.

Im laufenden Jahr will Botín den Gewinn der Bank über die 14,1 Milliarden aus dem Vorjahr hinaus steigern. Für 2028 hat sie sich mehr als 20 Milliarden vorgenommen. Dazu soll die im Februar angekündigte Übernahme der US-Bank Webster Financial beitragen.

Im zweiten Quartal steigerte Santander die gesamten Erträge um neun Prozent auf 15,7 Milliarden Euro./stw/men/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Santander
Webster Financial

Das könnte dich auch interessieren

Auto- und Industriezulieferers
Schaeffler an MDax-Spitze - UBS rät nicht mehr zum Verkauf16. Juli · dpa-AFX
Schaeffler an MDax-Spitze - UBS rät nicht mehr zum Verkauf
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
CTS Eventim: Charttechnik signalisiert neue Kaufchancegestern, 13:25 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen