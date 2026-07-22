Großbritannien: Verbraucherpreise steigen nicht so stark wie erwartet

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LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat sich die Inflation im Juni wegen niedrigerer Benzinpreise abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch 2,8 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Teuerung auf 2,7 Prozent gerechnet. Der Juni-Anstieg war der geringste seit März 2025./zb/mis

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