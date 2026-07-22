Ölservice-Aktie

Halliburton: Warum der Nahost-Rückgang die Aktie bremst

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Halliburton meldet solide Zahlen, aber die Aktie fällt um 5,5 Prozent. Der Markt reagiert auf die Schwäche im Nahen Osten und auf einen Gewinn je Aktie, der trotz Umsatzwachstum kaum zulegt.

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Was bewegt die Aktie?

Halliburton liefert Ausrüstung und Dienstleistungen für die Erschließung und Wartung von Ölbohranlagen. Damit bleibt das Unternehmen grundsätzlich interessant, wenn zerstörte Energieinfrastruktur im Nahen Osten später wieder aufgebaut wird. Kurzfristig belastet genau diese Region aber die Zahlen.

Der Umsatz stieg um rund 3,7 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar und lag etwa 200 Millionen Dollar über den Konsenserwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 55 Cent und damit ungefähr im Rahmen der Erwartungen sowie nahezu auf Vorjahresniveau. Der Nettogewinn stieg von 472 Millionen auf 534 Millionen Dollar. Das Quartal war damit solide.

Der Markt hatte jedoch mehr erwartet. Fonds hatten in den vergangenen drei Quartalen kräftig zugekauft. Enttäuschend wirkt deshalb, dass der bereinigte Gewinn je Aktie trotz Umsatzwachstum nicht zulegte.

Die klare Schwäche kommt aus dem Nahen Osten. Dort fiel der Umsatz um elf Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar. Besonders Kuwait, Irak und Katar zeigten deutlich schwächere Aktivitäten. Lateinamerika entwickelte sich dagegen stark und steigerte die Umsätze um 15 Prozent. In Amerika blieben die Umsätze ungefähr stabil. Höhere Fracking-Aktivitäten können Nordamerika in den kommenden Quartalen stützen.

Charttechnik

Die Aktie verlor am Ende 5,5 Prozent und rutschte zwischenzeitlich unter das Tief von Anfang Juli. Daraus kann sich ein Fehlausbruch nach unten entwickeln, der eine Erholung in Richtung 36 Dollar ermöglicht. Das Chartbild überzeugt aber noch nicht. Ein Rückgang in den Bereich um 30 Dollar bleibt möglich.

Martins Einschätzung

Halliburton bleibt grundsätzlich interessant, aber der Zeitpunkt ist schwierig. Unternehmen wie Valero profitieren kurzfristig stärker von hohen Crackspreads und gestiegenen Benzinpreisen. Die Ölservice-Ausrüster dürften erst nach der Krise stärker gefragt sein.

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