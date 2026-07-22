Hoffmann und Bilger sehen breiten Rückhalt für Frei-Nominierung

Berlin, 22. ⁠Jul (Reuters) - Die kommissarische Leitung der Unions-Bundestagsfraktion hat die Nominierung von Kanzleramtschef Thorsten Frei als neuem Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt. Der CDU-Politiker kenne die Fraktion sehr gut, sei mit allen ‌Themen vertraut und habe gute Beziehungen zum Koalitionspartner SPD, sagte der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Hoffmann am Mittwoch. Ähnlich äußerte sich ⁠der ⁠parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Steffen Bilger. Beide sprachen davon, dass es im Fraktionsvorstand breite Zustimmung für den Vorschlag von CDU-Chef Friedrich Merz und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder gegeben habe. Die Fraktion werde nicht an Einfluss verlieren, wenn ‌nun ein bisheriges Regierungsmitglied an die ‌Spitze der Fraktion wechsle. Frei kenne die Erwartungen einer selbstbewussten Fraktion, betonte der CDU-Politiker Bilger. Hintergrund ist das übliche Spannungsfeld ⁠zwischen einer Regierung und einer Fraktion, die Gesetzesvorhaben dann im ‌Bundestag beschließen muss - und häufig ⁠auch abändert.

Zur Nachfolge Freis wollten sich beide nicht äußern. Hoffmann verwies nur auf die Äußerung von Kanzler Merz, dass dieser die Frage zeitnah lösen wolle. "Uns war ‌wichtig, im Zuge dieser ⁠Personalfindung zunächst einmal auch zu ⁠versuchen, eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages zu vermeiden", fügte er unter Hinweis auf die Kosten hinzu, wenn alle Abgeordneten aus der parlamentarischen Sommerpause anreisen müssten. Er erwarte, dass kommende Woche bei der Wahl Freis zum Fraktionschef eine hohe Anwesenheit der CDU/CSU-Parlamentarier in der Sondersitzung zu verzeichnen sei, sagte Bilger.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ⁠Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)