Interactive Brokers: Warum ich die Broker-Aktie stark finde

Was bewegt die Aktie?

Interactive Brokers profitiert von erhöhter Volatilität und aktiveren Anlegern. In den USA ist die Margin Debt zuletzt um 54 Prozent gestiegen. Für einen Broker ist das relevant, weil Kunden über Margin-Konten Wertpapiere auf Kredit kaufen können. Auf den geliehenen Teil fallen Zinsen an, die den Nettozinsertrag stärken.

Die Zahlen zeigen diese Dynamik klar. Der Umsatz stieg um 28 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Dollar und lag 100 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreichte 69 Cent, fünf Cent mehr als erwartet. Das entspricht einem Gewinnwachstum von 35 Prozent und der höchsten Wachstumsrate der vergangenen sechs Quartale.

Die Provisionserlöse stiegen um 30 Prozent. Optionen legten beim Handelsvolumen um 17 Prozent zu, Aktien um 14 Prozent und Futures um zwei Prozent. Der Nettozinsertrag stieg um 23 Prozent auf mehr als eine Milliarde Dollar.

Die Kosten stiegen zwar um 22 Prozent, bleiben aber im Verhältnis gut kontrollierbar. Kosten für Ausführung, Clearing und Distribution lagen bei 142 Millionen Dollar. Dem stehen mehr als eine Milliarde Dollar Nettozinsertrag und über 670 Millionen Dollar Provisionserlöse gegenüber. Die Vorsteuermarge verbesserte sich von 75 auf 77 Prozent.

Charttechnik

Die laufende Trendbewegung bleibt intakt. Ein Ausbruch über 98 Dollar würde den Weg in Richtung 110 Dollar öffnen. Dieses Niveau ist das nächste charttechnische Ziel.

Martins Einschätzung

Interactive Brokers gehört weiter zu den spannendsten Finanzwerten. Der Broker profitiert direkt von Volatilität, Handelsaktivität und höheren Margin-Salden. Oberhalb von 98 Dollar rückt 110 Dollar als Ziel in den Fokus.