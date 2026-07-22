IRW-News: Silver Storm Mining Corp.: Silver Storm bohrt in San Marcos 661 g/t AgÄq über 3,7 m und 328 g/t AgÄq über 15,4 m

IRW-PRESS: Silver Storm Mining Corp.: Silver Storm bohrt in San Marcos 661 g/t AgÄq über 3,7 m und 328 g/t AgÄq über 15,4 m

Toronto, Ontario / 22. Juli 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. (Silver Storm oder das Unternehmen) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich, die Bohrergebnisse aus dem Diamantbohrprogramm in dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplex La Parrilla (La Parrilla) im Bundesstaat Durango, Mexiko, bekannt zu geben. Die Bohrergebnisse in dieser Pressemitteilung stammen aus den mineralisierten Oxidzonen in der früher produzierenden Untertage-Mine San Marcos.

Im Folgenden einige der wichtigsten Highlights:

- Bohrloch IDP-SM-26-003A ergab 661 g/t AgÄq(1,2) über 3,70 Meter (m) (ETW [geschätzte wahre Mächtigkeit](3) 3,48 m), einschließlich 1.231 g/t AgÄq über 1,60 m (ETW 1,50 m).

- Bohrloch EDP-SM-26-006 ergab 328 g/t AgÄq über 15,35 m (ETW 11,76 m), einschließlich 1.461 g/t AgÄq über 2,00 m (ETW 1,53 m).

- Bohrloch IDP-SM-26-015 ergab 617 g/t AgÄq über 3,90 m (ETW 2,24 m), einschließlich 969 g/t AgÄq über 1,90 m (ETW 0,75 m).

- Bohrloch IDP-SM-26-010 ergab 366 g/t AgÄq über 5,05 m (ETW 4,97 m), einschließlich 554 g/t AgÄq über 1,70 m (ETW 1,67 m).

- Bohrloch IDP-SM-26-002 ergab 221 g/t AgÄq über 8,05 m (ETW 7,56 m), einschließlich 744 g/t AgÄq über 1,50 m (ETW 1,41 m).

- Die Ergebnisse der Infill- und Explorationsbohrungen aus San Marcos veranschaulichen das Potenzial einer Erweiterung der angedeuteten Ressourcen um weitere 100 m zur Oberfläche hin auf eine Streichlänge von 425 m, während die vermuteten Ressourcen das Potenzial einer Erweiterung um ca. 65 m zur Oberfläche hin besitzen.

Greg McKenzie, President und CEO, erklärte dazu wie folgt: Wir sind beeindruckt von den Ergebnissen der Infill- und Explorationsbohrungen in San Marcos, die das Potenzial zur Erweiterung der Oxid-Mineralressource von La Parrilla veranschaulichen. Wir planen, diese hochgradigen oberflächennahen Ergebnisse durch weitere Bohrungen von unseren vor kurzem genehmigten Bohrplätzen an der Oberfläche aus weiterzuverfolgen.

Zone San Marcos

Die Zone San Marcos besteht aus einer Quarz-Karbonat-Gangmineralisierung, die nach Nordnordwest streicht und mit 60 Grad in Richtung Nordosten einfällt, und befindet sich in einer Verwerfungszone, die den östlichen Kontakt des Granodiorit-Stocks darstellt. Die Zone hat eine bekannte Streichlänge von ungefähr 650 m und eine Mächtigkeit von bis zu 17 m, wobei sich die Mineralisierung vertikal über 450 m erstreckt. Während San Marcos überwiegend durch eine Oxidmineralisierung geprägt ist, ist der südliche Abschnitt der Zone unterhalb des 1.875-m-Niveaus durch eine Sulfid-Verdrängungsmineralisierung charakterisiert (Abbildung 1).

In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der 20 Infill- und Explorationsbohrlöcher zusammengefasst, die in San Marcos auf die Oxidmineralisierung abzielend gebohrt wurden.

Im Folgenden einige der Highlights der oberflächennahen Bohrungen im zentralen Teil der Oxidmineralisierung von San Marcos:

- Bohrloch EDP-SM-26-006 ergab 328 g/t AgÄq über 15,35 m (ETW 11,76 m), einschließlich 1.461 g/t AgÄq über 2,00 m (ETW 1,53 m).

- Bohrloch IDP-SM-26-015 ergab 617 g/t AgÄq über 3,90 m (ETW 2,24 m), einschließlich 969 g/t AgÄq über 1,90 m (ETW 0,75 m).

- Bohrloch IDP-SM-26-010 ergab 366 g/t AgÄq über 5,05 m (ETW 4,97 m), einschließlich 554 g/t AgÄq über 1,70 m (ETW 1,67 m).

Zu den signifikanten Abschnitten aus den Bohrungen im nördlichen Teil der Oxidmineralisierung von San Marcos zählen die folgenden:

- Bohrloch IDP-SM-26-003A ergab 661 g/t AgÄq über 3,70 m (ETW 3,48 m), einschließlich 1.231 g/t AgÄq über 1,60 m (ETW 1,50 m).

- Bohrloch IDP-SM-26-002 ergab 221 g/t AgÄq über 8,05 m (ETW 7,56 m), einschließlich 744 g/t AgÄq über 1,50 m (ETW 1,41 m).

Zu den bemerkenswerten Abschnitten aus den Bohrungen im südlichen Teil der Oxidmineralisierung von San Marcos zählen die folgenden:

- Bohrloch IDP-SM-26-017 ergab 468 g/t AgÄq über 2,85 m (ETW 2,85 m), einschließlich 728 g/t AgÄq über 1,00 m (ETW 1,00 m).

- Bohrloch IDP-SM-26-018 ergab 399 g/t AgÄq über 1,20 m (ETW 0,98 m), und 241 g/t AgÄq über 5,00 m (ETW 4,10 m).

Die Ergebnisse der Infill- und Explorationsbohrungen aus San Marcos veranschaulichen das Potenzial einer Erweiterung der angedeuteten Ressourcen um weitere 100 m zur Oberfläche hin auf eine Streichlänge von 425 m, während die vermuteten Ressourcen das Potenzial einer Erweiterung um weitere 65 m zur Oberfläche hin besitzen.

Die untertägigen Instandsetzungs- und Erschließungsarbeiten in der vormals produzierenden Mine San Marcos sind im Gange. Alle in dieser Pressemitteilung gemeldeten mineralisierten Abschnitte befinden sich in der Nähe der bestehenden Grubenbaue im Bereich der Mine.

Silver Storm hat Genehmigungen für die Errichtung von Bohrplätzen und Zufahrtsstraßen eingeholt, um an 13 Standorten von San Marcos Bohrungen durchzuführen. Die Genehmigungen wurden von der mexikanischen Bundesbehörde Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) erteilt und sind für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren gültig. Diese Genehmigungen wurden zusätzlich zu jenen erteilt, die in der Pressemitteilung vom 18. Juni 2026 mit dem Titel Silver Storm erhält Genehmigungen für obertägige Bohrungen in La Parrilla gemeldet wurden. Das Unternehmen plant die Durchführung von Folgebohrungen in der oberflächennahen hochgradigen Oxidmineralisierung, die mit der derzeitigen Untertage-Bohrkampagne angetroffen wurde, um die Mineralressourcen in San Marcos zu erweitern.

Silver Storm hat zwei Untertage- und ein Übertage-Bohrgerät in Betrieb, um das laufende Bohrprogramm voranzutreiben. Bisher wurden insgesamt 93 Bohrlöcher fertig gestellt (~9.395 m).

Weitere Informationen finden Sie im NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel Independent Technical Report for the La Parrilla Silver Mine, Durango State, Mexico mit Stichtag 24. März 2025, der auf SEDAR (www.sedarplus.ca) sowie auf der Website des Unternehmens (www.silverstorm.ca) eingesehen werden kann.

Abbildung 1: Längsschnitt durch die San-Marcos-Zone (Blick nach Südwesten)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85209/SilverStorm072126_DEPRcom.001.png

Tabelle 1(1) - Ausgewählte Analyseabschnitte der Bohrlöcher, die 2026 in San Marcos niedergebracht wurden; Ergebnisse der vorherigen Bohrungen durch Silver Storm und historische Analyseergebnisse

Zone Bohrloch von bis Abschnitt ETW(3) AgÄq(2) Ag Au

(m) (m) g/t g/t g/t

SM EDP-SM-26-001 2,10 2,70 0,60 0,56 267 261 0,06

SM EDP-SM-26-003 8,45 14,65 6,20 5,99 186 102 0,89

einschließlich 8,45 10,95 2,50 2,41 286 102 1,96

SM EDP-SM-26-005 8,10 10,15 2,05 1,98 130 117 0,14

SM EDP-SM-26-006 6,00 21,35 15,35 11,76 328 307 0,22

einschließlich 7,00 9,00 2,00 1,53 1.461 1.460 0,01

SM EDP-SM-26-007 15,10 18,00 2,90 2,51 305 305 0,00

SM EDP-SM-26-008 9,65 10,30 0,65 0,53 158 157 0,01

SM IDP-SM-26-001 0,90 7,20 6,30 4,05 157 152 0,05

SM IDP-SM-26-002 38,95 47,00 8,05 7,56 221 202 0,20

einschließlich 38,95 40,45 1,50 1,41 744 686 0,61

SM IDP-SM-26-003A 41,30 45,00 3,70 3,48 661 635 0,28

einschließlich 41,30 42,90 1,60 1,50 1.231 1.195 0,38

SM IDP-SM-26-007 7,10 8,10 1,00 0,64 750 750 0,01

SM IDP-SM-26-007 33,00 38,00 5,00 3,21 167 163 0,04

einschließlich 33,00 36,00 3,00 0,96 348 337 0,12

SM IDP-SM-26-008 3,25 4,80 1,55 1,10 247 245 0,02

SM IDP-SM-26-008 23,70 28,50 4,80 3,39 240 212 0,30

einschließlich 25,30 26,10 0,80 0,57 725 720 0,05

SM IDP-SM-26-009 2,85 5,75 2,90 2,80 131 128 0,03

SM IDP-SM-26-010 18,95 24,00 5,05 4,97 366 361 0,05

einschließlich 22,30 24,00 1,70 1,67 554 546 0,09

SM IDP-SM-26-012 20,25 24,25 4,00 2,83 262 219 0,46

SM IDP-SM-26-013 19,00 20,45 1,45 1,03 168 167 0,02

SM IDP-SM-26-013 26,00 29,65 3,65 2,58 174 169 0,05

SM IDP-SM-26-014 48,50 50,15 1,65 1,17 278 278 0,01

SM IDP-SM-26-015 50,60 54,50 3,90 2,24 617 604 0,14

einschließlich 50,60 52,50 1,90 0,75 969 942 0,29

SM IDP-SM-26-016 43,00 44,00 1,00 0,94 183 183 0,01

SM IDP-SM-26-017 29,00 30,35 1,35 1,35 291 285 0,07

SM IDP-SM-26-017 37,10 37,50 0,40 0,40 245 224 0,23

SM IDP-SM-26-017 41,50 44,35 2,85 2,85 468 376 0,97

einschließlich 41,50 42,50 1,00 1,00 728 517 2,25

SM IDP-SM-26-018 29,70 30,90 1,20 0,98 399 395 0,05

SM IDP-SM-26-018 47,00 52,00 5,00 4,10 241 229 0,13

VORHERIGE ERGEBNISSE

SM SM-24-024 45,55 46,05 0,50 0,49 322 321 0,01

SM SM-24-024 49,45 50,90 1,45 1,43 220 219 0,01

SM SM-24-024 58,56 60,16 1,60 1,58 211 210 0,01

SM SM-24-025 45,00 47,20 2,20 2,17 191 176 0,16

HISTORISCHE ERGEBNISSE

SM SM-02 88,85 89,65 0,80 0,75 207 39 1,79

SM SM-02 103,60 104,40 0,80 0,75 1.353 1.352 0,01

SM SM-04 153,00 168,30 15,30 14,38 151 138 0,13

einschließlich 153,00 158,65 5,65 5,31 236 213 0,25

SM SM-05 123,45 124,10 0,65 0,53 263 260 0,04

SM SM-10 95,25 96,30 1,05 0,91 149 145 0,04

SM SM-15 187,90 195,95 8,05 6,97 217 212 0,05

SM SM-17 140,75 160,15 19,40 16,80 232 159 0,24

einschließlich 147,60 148,50 0,90 0,78 1.340 1.127 2,27

SM SM-19 127,80 128,70 0,90 0,64 195 185 0,11

SM SM-21 184,10 185,70 1,60 1,39 271 136 1,44

SM SM-22 106,55 107,45 0,90 0,74 217 216 0,01

SM SM-22 111,45 112,85 1,40 1,15 147 90 0,61

SM SM-23 134,95 135,65 0,70 0,57 273 268 0,06

SM SM-23 139,90 141,30 1,40 1,15 178 176 0,03

SM SM-23 145,30 146,60 1,30 1,06 157 142 0,17

SM SM-30 112,50 113,55 1,05 0,91 234 158 0,81

SM SM-31 165,35 171,00 5,65 4,89 250 248 0,02

einschließlich 167,10 168,00 0,90 0,78 778 777 0,02

SM SM-31 246,50 247,70 1,20 1,04 239 138 1,08

SM SM-32 197,90 199,05 1,15 1,00 315 313 0,02

SM SM-32 240,70 241,25 0,55 0,48 606 594 0,13

SM SM-33 91,85 93,30 1,45 1,26 134 131 0,04

SM SM-33 144,75 145,95 1,20 1,04 589 587 0,03

SM SM-34 136,55 137,35 0,80 0,69 247 243 0,04

SM SM-39 191,60 194,05 2,45 2,12 176 154 0,24

SM SM-39 199,00 199,60 0,60 0,52 284 283 0,02

SM SM-40 221,70 225,40 3,70 3,20 220 214 0,06

SM ILP-SM-14-03 2,50 3,70 1,20 1,20 163 158 0,06

SM ILP-SM-14-03 12,15 13,15 1,00 1,00 219 206 0,14

SM ILP-SM-14-04 59,50 67,70 8,20 7,92 289 282 0,08

SM ILP-SM-14-10 12,00 14,00 2,00 1,97 214 201 0,14

SM ILP-SM-14-11 13,85 14,50 0,65 0,64 635 615 0,21

SM ILP-SM-14-12 35,30 41,80 6,50 6,40 333 307 0,27

einschließlich 39,85 41,40 1,55 1,53 595 566 0,31

SM ILP-SM-14-14 29,50 30,50 1,00 0,98 148 144 0,04

SM ILP-SM-14-15 37,25 38,95 1,70 1,67 360 329 0,33

SM ILP-SM-14-17 38,50 48,50 10,00 7,07 417 409 0,09

einschließlich 39,55 40,40 0,85 0,60 1.391 1.370 0,23

und 43,90 45,15 1,25 0,88 1.383 1.382 0,01

SM ILP-SM-14-21 30,65 32,80 2,15 1,86 434 411 0,25

SM ILP-SM-14-23 27,00 27,30 0,30 0,25 269 266 0,03

SM SLP-SM-17-07 239,15 241,15 2,00 1,00 440 439 0,02

(1) Die einzelnen Metallgehalte, die zur Berechnung des Silberäquivalentwerts (g/t AgÄq) verwendet wurden, sind in der Tabelle 1 angegeben.

(2) Alle Ergebnisse in dieser Mitteilung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten (uncut) und unverwässert. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um Kernlängen, nicht um die wahren Mächtigkeiten. Silberäquivalent: AgÄq g/t wurde unter Verwendung von Rohstoffpreisen von 30,00 US$ /oz Ag, 2.500 US$ /oz Au, 0,95 US$ /lb Pb und 1,25 US$/lb Zn unter Anwendung metallurgischer Gewinnungsraten von 70,1 % für Silber und 82,8 % für Gold in Oxiden bzw. von 79,6 % für Silber, 80,1 % für Gold, 74,7 % für Blei und 58,8 % für Zink in Sulfiden berechnet. Die angesetzten zahlbaren Metallanteile betrugen 99,6 % für Silber und 95 % für Gold in aus Oxiden hergestelltem Doré und 95 % für Silber, Gold und Blei sowie 85 % für Zink in aus Sulfiden hergestellten Konzentraten. Die Cutoff-Gehalte für Oxide und Sulfide betrugen 135 g/t AgÄq bzw. 115 g/t AgÄq. Die Cutoff-Gehalte basieren auf den um die Inflationsrate bereinigten Kosten aus dem Jahr 2017 und beinhalten die laufenden Erhaltungskosten.

(3) Die geschätzten wahren Mächtigkeiten (ETW) der Mineralisierung wurden bei Bohrkernabschnitten, bei denen die Ausrichtung der Zone bekannt war, auf Grundlage der Kernlängen berechnet; die Schlitzproben wurden senkrecht über die Mächtigkeit der Mineralisierung hinweg entnommen und werden als wahre Mächtigkeiten (TW) erachtet.

Probenanalyse und QA/QC-Programm

Silver Storm wendet ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm an, das die Probenverwahrungskette überwacht und das Hinzufügen von Blind-, Doppel- und Referenzstandardproben zu jedem zur Analyse eingereichten Probensatz beinhaltet. Der Bohrkern wird fotografiert, protokolliert und in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte zu Verifizierungszwecken an einem sicheren Ort aufbewahrt und die andere Hälfte zur Analyse eingereicht wird. Die Probenaufbereitung (Brechen und Pulverisieren) erfolgt bei ALS Geochemistry, einem unabhängigen, gemäß ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 zertifizierten Labor in Zacatecas in Mexiko, und die Pulpe wird zur Analyse an ALS Geochemistry in Vancouver in Kanada gesendet. Die gesamte Probe wird auf 70 % (-2 mm) gebrochen und eine Riffelteilerprobe von 250 g wird entnommen und auf über 85 % (75 µm) pulverisiert. Die Proben werden mittels einer Standard-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (Au-AA23) von einer 30-g-Pulpe auf Gold analysiert. Goldwerte von über 10 g/t werden auf einer 30-g-Pulpe mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert (Au-GRA21). Die Proben werden auch mit einer 34-Elemente-ICP-Methode mit induktiv gekoppeltem Plasma mit Atomemissionsspektroskopie (AES) auf einer mit vier Säuren aufgeschlossenen Pulpe (ME-ICP61) analysiert. Proben mit Werten über den Grenzwerten für Silber (> 100 g/t), Blei (> 1 %), Zink (> 1 %) und Kupfer (> 1 %) werden mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren mit ICP-AES (ME-OG62) erneut analysiert. Bei Silberwerten von über 1.500 g/t werden die Proben mittels einer Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss auf einer 30-g-Pulpe (Ag-GRA21) erneut analysiert. Proben mit Bleiwerten über 20 % werden durch volumetrische Titration mit EDTA an einer 1-Gramm-Pulpe (Pb-VOL70) erneut untersucht. In den hierin gemeldeten Ergebnissen wurden keine QA/QC-Probleme festgestellt.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Bruce Robbins, P.Geo., Chief Geologist des Unternehmens, der als Berater des Unternehmens tätig ist, in seiner Eigenschaft als eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. besitzt Silberprojekte in fortgeschrittenem Stadium im mexikanischen Bundesstaat Durango. Silver Storm ist bestrebt, eine mögliche baldige Wiederinbetriebnahme seines zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla voranzutreiben - einem produktiven Betrieb, der aus einer Mühle mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) und drei Untertageminen besteht. Das Unternehmen hält auch eine 100%ige Beteiligung am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberprojekten in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

info@silverstorm.ca

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Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management und die qualifizierten Personen (im Falle von technischen und wissenschaftlichen Informationen) das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: die künftigen Explorationsergebnisse bei La Parrilla, der Zeitplan und der Umfang aktueller und künftiger Bohrprogramme, das potenzielle Ausmaß der Erweiterung der Mineralressource in der Zone San Marcos sowie die Möglichkeit, die dortigen Mineralressourcen zu vergrößern.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben das Unternehmen und die qualifizierten Personen (im Falle der technischen und wissenschaftlichen Informationen) mehrere wesentliche Annahmen getroffen, unter anderem dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern; dass die zukünftigen Metallpreise sowie die Nachfrage nach und die Aussichten für Metalle stabil bleiben oder sich verbessern; die Fähigkeit des Managements, seine Geschäftsstrategie umzusetzen und das Ausbleiben unerwarteter oder nachteiliger behördlicher Änderungen in Bezug auf La Parrilla. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass seine Entscheidung, den Betrieb bei La Parrilla möglicherweise wieder aufzunehmen, sowie andere damit in Zusammenhang stehende Produktionsentscheidungen weitgehend auf internen Daten des Unternehmens sowie historischen Betriebsergebnissen, Berichten und technischen Bewertungen basieren und nicht von einer in Einklang mit NI 43-101 erstellten aktuellen Mineralreservenschätzung, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen, gestützt werden. Infolgedessen besteht erhöhte Unsicherheit sowie ein höheres Maß an wirtschaftlichem und technischem Risiko, als dies der Fall wäre, wenn solche Mineralreservenschätzungen oder Studien abgeschlossen und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wären. Für La Parrilla wurden keine Mineralreserven abgegrenzt und Mineralressourcen, die keine Reserven darstellen, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Das Fehlen von NI 43-101-konformen Mineralreservenschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die eine Produktionsentscheidung stützen, erhöht die Unsicherheit hinsichtlich der Erreichung eines bestimmten Mineralausbeute-Niveaus oder der Kosten einer solchen Ausbeute und erhöht die Risiken, die mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte verbunden sind. In der Vergangenheit kam es bei Projekten, die ohne die Unterstützung solcher Mineralreservenschätzungen und Studien vorangetrieben wurden, deutlich häufiger zu wirtschaftlichen und technischen Misserfolgen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Produktion bei La Parrilla wie erwartet oder überhaupt aufgenommen wird oder dass die erwarteten Produktionsmengen oder Betriebskosten erreicht werden. Eine Nichtaufnahme der Produktion hätte erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu generieren. Ebenso hätte die Nichterreichung der erwarteten Produktionskosten erhebliche negative Auswirkungen auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle und Vorhersage des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sie werden auf der Basis von Annahmen zu solchen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements und der qualifizierten Personen (im Falle von technischen und wissenschaftlichen Informationen) auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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