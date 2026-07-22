IRW-News: Uranium Royalty Corp.: Uranium Royalty Corp. erhält Zustimmung der Aktionäre zum Arrangement und gibt Unternehmensupdate bekannt

IRW-PRESS: Uranium Royalty Corp.: Uranium Royalty Corp. erhält Zustimmung der Aktionäre zum Arrangement und gibt Unternehmensupdate bekannt

Vancouver, British Columbia - 20. Juli 2026 / IRW-Press / Uranium Royalty Corp. (NASDAQ: UROY, TSX: URC) (URC oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ - freut sich, bekannt zu geben, dass die Aktionäre dem zuvor angekündigten Umstrukturierungsplan zugestimmt haben, wie er in einer Umstrukturierungsvereinbarung vom 16. April 2026 (die Umstrukturierungsvereinbarung) zwischen dem Unternehmen, bestimmten verbundenen Unternehmen von Orion Resource Partners (USA) LP (die Orion-Verkäufer) und HRG Metals LP, einer Tochtergesellschaft des Ontario Teachers Pension Plan (zusammen mit den Orion-Verkäufern die Sweetwater-Investoren), wonach die Sweetwater-Investoren vereinbart haben, ihre Beteiligung von rund 92 % an bestimmten Unternehmen, die Trona-Lizenzgebühren-Vermögenswerte und Grundbesitz in Wyoming, Utah und Colorado, USA, halten (die Sweetwater-Unternehmen), in die Uranium Royalty Corp., eine neu gegründete, in Delaware eingetragene Muttergesellschaft (New URC), einzubringen und an diese zu veräußern. Die Arrangement-Vereinbarung wird zur Zusammenführung des Unternehmens und der Sweetwater-Einheiten unter dem Dach der New URC führen.

Auf der Hauptversammlung stimmten die Aktionäre des Unternehmens mit rund 99,43 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens, die persönlich anwesend waren oder durch einen Bevollmächtigten vertreten wurden, für den Arrangement-Vertrag. Detaillierte Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung werden im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sein.

Der Abschluss der Vereinbarung steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Erhalts eines endgültigen Beschlusses des Obersten Gerichtshofs von British Columbia zur Genehmigung der Vereinbarung sowie der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen. Derzeit wird erwartet, dass die Vereinbarung am oder um den 27. Juli 2026 abgeschlossen wird.

Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion und der Einhaltung der geltenden Notierungsanforderungen wird erwartet, dass die Stammaktien von New URC am oder um den 28. Juli 2026 an der Nasdaq Stock Market LLC (die NASDAQ) notiert und zum Handel zugelassen werden.

Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion und der Erfüllung der Anforderungen der TSX sowie der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden werden die Stammaktien des Unternehmens am oder um den 28. Juli 2026 von der TSX delistet, und es wird erwartet, dass das Unternehmen in allen Rechtsordnungen Kanadas, in denen es derzeit ein berichtspflichtiges Unternehmen ist, jeweils am oder um den 28. Juli 2026 seinen Status als berichtspflichtiges Unternehmen verliert.

Unternehmensupdate

Andy Marshall wird nach der Transaktion mit Wirkung zum 29. Juli 2026 von seinem Amt als Finanzvorstand des Unternehmens zurücktreten, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Eason Chen wird zu diesem Zeitpunkt zum Interims-Finanzvorstand ernannt. Das Unternehmen dankt Herrn Marshall für seine Dienste und seinen Beitrag zum Unternehmen.

Über Uranium Royalty Corp.

Uranium Royalty Corp. (URC) ist das weltweit einzige auf Uran spezialisierte Royalty- und Streaming-Unternehmen und das einzige reine Uran-Unternehmen, das an der NASDAQ notiert ist. URC bietet Anlegern ein Engagement in Uran-Rohstoffpreisen durch strategische Akquisitionen von Uranbeteiligungen, einschließlich Royalties, Streams, Fremd- und Eigenkapital in Uranunternehmen, sowie durch den Handel mit physischem Uran.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens oder der neuen URC dar und ist auch nicht Bestandteil eines solchen Angebots. Die im Rahmen der Vereinbarung auszugebenden Wertpapiere der New URC werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen oder diese erörtern, deren Eintreten das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder vorhersieht. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich des Abschlusses und des Zeitpunkts der Transaktion; des Erhalts des endgültigen Gerichtsbeschlusses; der Erfüllung oder des Verzichts auf Abschlussbedingungen; des erwarteten Wechsels des Finanzvorstands; der erwarteten Notierung von New URC an der NASDAQ; der erwarteten Dekotierung der Stammaktien des Unternehmens von der TSX; sowie der Tatsache, dass das Unternehmen seinen Status als berichtspflichtiges Unternehmen in Kanada verliert. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie schätzt, erwartet, plant, geht davon aus, wird, glaubt, beabsichtigt, sollte, könnte, dürfte und andere ähnliche Formulierungen verwendet werden, sollen diese solche zukunftsgerichteten Informationen kennzeichnen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen, spiegeln die aktuellen Erwartungen und Überzeugungen der Unternehmensleitung wider. Diese Aussagen beinhalten erhebliche Unsicherheiten, bekannte und unbekannte Risiken sowie andere Faktoren; daher können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens und seiner Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten abweichen. Sie sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht unbedingt ein genauer Hinweis darauf, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, darunter unter anderem Risiken, die mit Lizenzgebührenunternehmen verbunden sind, die Unfähigkeit, die Bedingungen der Vereinbarung zu erfüllen, Marktbedingungen, der Aktienkurs, Schwankungen des Uranpreises sowie Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, die den bestehenden und geplanten Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, und jene weiteren Risiken, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Diese und andere Risiken könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten Leser Vorsicht walten lassen, wenn sie sich auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese öffentlich zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

QUELLE Uranium Royalty Corp.

Weitere Informationen:

Scott Melbye - Vorstandsvorsitzender

E-Mail: smelbye@uraniumroyalty.com

Investor Relations:

Gebührenfrei: 1.855.396.8222

E-Mail: info@uraniumroyalty.com

Website: www.UraniumRoyalty.com

Unternehmenszentrale: 1188 West Georgia Street, Suite 1830, Vancouver, BC, V6E 4A2

Telefon: 604.396.8222

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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