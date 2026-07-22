Kanzleramtschef Frei wird neuer CDU/CSU-Fraktionschef

Berlin, 22. ⁠Jul (Reuters) - Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) soll Nachfolger des zurückgetretenen Jens Spahn an der Spitze der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden. Darauf haben sich Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz und der CSU-Vorsitzende Markus Söder geeinigt, erfuhr Reuters am Mittwoch aus ‌Unionskreisen. Beide Parteichefs wollen Frei in einer Schalte mit dem Unions-Fraktionsvorstand vorschlagen. Wer dem CDU-Politiker Frei als Kanzleramtsminister nachfolgen solle, werde intern ⁠noch beraten - ⁠das solle formal erst Mittwoch kommender Woche bekannt gegeben werden. Zuvor soll die Fraktion Frei dann am Mittwoch kommender Woche in einer Sondersitzung wählen. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, bestätigte die Nominierung Freis. Zuerst hatte "Bild" über die Personalie berichtet.

CSU-Landesgruppenchef Alexander ‌Hoffmann und der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, ‌Steffen Bilger, hatten den Fraktionsvorstand für 15.00 Uhr zu einer Schalte mit Merz und Söder eingeladen. Hoffmann und Bilger führen die Fraktion derzeit kommissarisch. ⁠Die Parteichefs hatten zuvor angekündigt, dass sie einen gemeinsamen Vorschlag machen ‌wollten. Der Kanzler sprach am Dienstag ⁠davon, dass dies "zeitnah" geschehen werde. Er betonte zudem aber, dass man sich mit der Fraktion absprechen wolle.

Spahn war nach massiver Kritik an seiner Vaterschaft mit Hilfe einer Leihmutter in ‌den USA am Samstag zurückgetreten. Eine ⁠Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, ⁠in den USA aber erlaubt. Spahn, der zu den mächtigsten Akteuren in der schwarz-roten Koalition gehörte, waren in der CDU eine sehr späte Kommunikation und Doppelmoral vorgeworfen worden. Er war in der Vergangenheit für ein Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland eingetreten, hatte für seinen Kinderwunsch nun selbst aber diesen Weg über die USA gewählt. Am Samstag trat er auch auf Druck von Merz ⁠zurück.

(Bericht: Andreas Rinke, KMarkus Wacket; redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)