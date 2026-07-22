Kreise: Frei soll Unionsfraktionschef werden

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BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) soll neuer Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag werden. Auf diesen Vorschlag verständigten sich die Chefs von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unionskreisen erfuhr. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet./mfi/DP/mis

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