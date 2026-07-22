Kreise: Merz und Söder schlagen Frei als Unionsfraktionschef vor

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BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, haben Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) offiziell als neuen Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag vorgeschlagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus einer digitalen Sitzung des Fraktionsvorstands, an der Merz und Söder teilnahmen./mfi/DP/mis

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