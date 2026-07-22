Leitindex steigt weiter über 25.000 Punkte

Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Mittwoch weiter nach oben gearbeitet. In einem von anhaltender Unsicherheit wegen des Iran-Kriegs geprägten Umfeld hatte der Leitindex seine jüngsten Gewinne zunächst bis auf 25.271 Zähler ausgebaut, bis der Schwung wieder etwas nachließ.

Zum Handelsschluss stand das Börsenbarometer 0,58 Prozent höher bei 25.155 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann 0,53 Prozent auf 31.982 Zähler. Die Ölpreise legten angesichts der anhaltenden Angriffe der USA auf den Iran deutlich zu, weshalb die Inflationssorgen der Anleger nicht abebbten.

Anleger blicken nun in Richtung der Vereinigten Staaten, wo nach dem Handelsende in New York die Berichtssaison mit den großen Tech-Unternehmen Tesla und Alphabet aufwartet. Von IBM gibt es zudem detaillierte Geschäftszahlen.

Airbus peilt deutlich mehr Gewinn bis 2029 an

An der Dax-Spitze zogen die Aktien von Airbus um 6,37 Prozent an. Der weltgrößte Flugzeugbauer will seinen Gewinn dank der starken Nachfrage nach Passagierjets bis 2029 kräftig nach oben treiben.

Das Geschäft mit Passagier- und Frachtjets soll dazu beitragen, dass der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) von zuletzt 7,1 Milliarden auf zwölf bis 13 Milliarden Euro steigt.

Zudem peilt das Management um Konzernchef Guillaume Faury einen milliardenschweren Aktienrückkauf an und denkt ernsthaft über eine extralange Version des Großraumjets A350 nach. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Dienstagabend hervorragend an.

Siemens Energy gibt nach Rekordhoch nach

Die Anteilsscheine des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy zollten ihrem starken Lauf abermals Tribut und fielen am Dax-Ende um mehr als 3,53 Prozent. Der Quartalsbericht des US-Wettbewerbers GE Vernova mit einem angehobenen Ausblick reichte nicht, um den Schwung zu erhalten.

Analysten waren nicht ganz so negativ eingestellt. Der Energietechnik-Konzern habe im zweiten Quartal solide abgeschnitten, was die Auftragseingänge und den Free Cashflow betreffe, befand JPMorgan-Experte Mark Strouse. Das operative Ergebnis habe zwar wegen der Schwäche im Windkraft-Bereich und kostenbedingt etwas unter dem Konsens gelegen, der Umsatz habe aber die Erwartungen übertroffen.

Aussagen zur Produktionskapazität bis 2030 stützten die These des Unternehmens, dass sich die Nachfrage beschleunige. Den Kurseinbruch bei Siemens Energy nannte Phil Buller, ebenfalls JPMorgan, "unbegründet".

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(mit Material von dpa-AFX)