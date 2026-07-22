Marvell Technology: Gap geschlossen – antizyklische Chance bei 220 USD?

eNach dem jüngsten Kursrückgang hat die Aktie das noch offene Gap im Bereich von 220 USD geschlossen und damit eine technisch wichtige Unterstützungszone erreicht. Für antizyklisch orientierte Anleger könnte sich hier eine erste spekulative Einstiegschance ergeben. Hält die Marke, wäre eine Gegenbewegung in Richtung 250 bis 265 USD denkbar – allerdings bleibt die Schwankungsbreite hoch.

Für eine nachhaltige Trendwende muss Marvell jedoch deutlich mehr liefern: Erst ein Schlusskurs über 275 USD würde das Chartbild entscheidend aufhellen und den Weg in Richtung 300 USD freimachen. Fällt die Aktie dagegen weiter, rückt der starke Orderblock um 200 USD als zweite mögliche Auffangzone in den Fokus. Welche Marken Anleger jetzt genau beobachten sollten und wann das Szenario endgültig scheitert, zeigt die aktuelle Chartanalyse.





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