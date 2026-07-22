Merz und Söder wollen Kanzleramtschef Frei als Unions-Fraktionschef

- von Andreas ⁠Rinke

Berlin, 22. Jul (Reuters) - Kanzleramtschef Thorsten Frei soll neuer Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden. Diesen Vorschlag hätten sie dem Fraktionsvorstand in einer Videokonferenz unterbreitet, teilten der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch mit. Die Fraktion wurde anschließend informiert und soll am 29. Juli in einer Sondersitzung darüber abstimmen. Die Frage, wer Frei an der Spitze des Kanzleramts nachfolgt, blieb zunächst offen. Er ‌wolle diese Frage "so schnell wie möglich" und "sehr zeitnah" regeln, sagte Merz nach Teilnehmerangaben in der Schalte.

Damit haben Merz und Söder sehr schnell eine Nachfolge für Spahn gefunden, der erst am Samstag zurückgetreten war. Zunächst war unklar, ob der Kanzler eine "große" ⁠Lösung auch mit einer ⁠Kabinettsumbildung anstrebte oder eine "kleine" mit einer Besetzung der Fraktionschefs-Posten aus der Fraktion heraus. Frei galt als enger Vertrauter von Kanzler Merz und als einer der Favoriten, weil er in Oppositionszeiten bereits Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion gewesen war. Die Wahl des 52-Jährigen kommenden Mittwoch gilt deshalb als sicher, obwohl er in seiner Arbeit als Kanzleramtschef auch aus der Fraktion heraus kritisiert worden war.

"Ich bitte um Zustimmung der Fraktion für Thorsten Frei, der einen maßgeblichen Anteil am bisherigen Erfolg der Regierungsarbeit und der Stabilität der Koalition ‌hat", teilte der Kanzler mit. Die Reformerfolge der vergangenen Wochen seien auch ‌sein Verdienst. Frei werde an der Spitze der Fraktion "für das perfekte Zusammenspiel zwischen Parlament, Koalitionspartner und Bundesregierung sorgen".

CSU-Chef Söder sagte, dass er als CSU-Vorsitzender den Vorschlag von Merz unterstütze. "Thorsten Frei wird ein guter Vorsitzender der gemeinsamen Bundestagsfraktion werden", teilte der bayerische Ministerpräsident mit. "Schon als Kanzleramtsminister oder früher ⁠als Parlamentarischer Geschäftsführer haben wir mit ihm gut zusammengearbeitet." In Medien war auch spekuliert worden, ob Innenminister Alexander Dobrindt, der frühere ‌CSU-Landesgruppenchef war, an die Spitze der Unions-Fraktion wechseln könnte. Allerdings hätte ⁠dies die Statik zwischen den 15 CDU-Landesgruppen und der bayerischen Regionalpartei entscheidend verändert. Die CDU stellt immer den Fraktionsvorsitzenden, der CSU-Landesgruppenchef ist sein Stellvertreter. Offen blieb am Mittwoch, ob Söder für seine Zustimmung Zugeständnisse in anderen Bereichen wie etwa bei der Besetzung des nächsten Bundespräsidenten-Postens erhalten hat. Für den Posten des Kanzleramtschefs wurden unter anderen CDU-Generalsekretär ‌Carsten Linnemann, der NRW-Rechtspolitiker Günther Krings und Gesundheitsministerin Nina Warken gehandelt.

Spahn war ⁠nach massiver Kritik an seiner Vaterschaft mit Hilfe einer ⁠Leihmutter in den USA am Samstag zurückgetreten. Eine Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, in den USA aber erlaubt. Spahn, der zu den mächtigsten Akteuren in der schwarz-roten Koalition gehörte, waren in der CDU eine sehr späte Kommunikation und Doppelmoral vorgeworfen worden. Er war in der Vergangenheit für ein Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland eingetreten, hatte für seinen Kinderwunsch nun selbst aber diesen Weg über die USA gewählt.

Vom Koalitionspartner SPD kam Zustimmung. "Ich habe mit Thorsten Frei in der Vergangenheit sehr gut zusammengearbeitet", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese, am Mittwoch in Berlin. "Wir beide waren in der letzten großen Koalition stellvertretende Fraktionsvorsitzende für den Bereich der Innen- und Rechtspolitik, und ich habe ihn da als sehr versierten Kollegen kennengelernt, mit dem ⁠man gut verhandeln kann, der sehr detailliert auch immer in den Themen drin ist." Er freue sich auf die künftige Zusammenarbeit, sagte Wiese.

(Mitarbeit: Markus Wacket; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)