Merz und Wadephul auf Rohstoffsuche für Deutschland

- von Andreas ⁠Rinke

Berlin, 21. Jul (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul haben am Dienstag um neue Rohstofflieferanten für Deutschland geworben. Merz empfing im Kanzleramt den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew, mit dem er über "die Möglichkeiten für einen noch größeren Bezug von Gas aus Aserbaidschan" gesprochen habe. "Wir brauchen mehr Bezugsquellen im Energiebereich", sagte Wadephul in Nigeria. Er hatte bereits am Vortag in Mauretanien auf den deutschen ‌Wunsch verwiesen, aus dem westafrikanischen Land sowie dem Senegal Flüssigerdgas (LNG) zu beziehen.

"Seitdem wir vor viereinhalb Jahren die Gaslieferungen aus Russland gestoppt haben, suchen wir natürlich nach neuen Bezugsquellen", sagte Merz nach einem Treffen mit Alijew. Als Ersatz ⁠bezog Deutschland etwa ⁠LNG aus den USA und Erdgas aus Norwegen. Die Bundesregierung möchte jedoch ihre Importe diversifizieren. "Hier spielt Aserbaidschan eine wichtige Rolle", sagte der Kanzler.

Bereits seit Anfang des Jahres liefert Aserbaidschan Erdgas nach Deutschland. Das Land will die Transportverbindungen über Armenien und dann die Türkei aber deutlich ausbauen. Sein Land sei bereit, deutlich mehr als bisher zu liefern, sagte Alijew. Dazu brauche es aber neue Anfragen von Firmen über den bestehenden zehnjährigen Vertrag hinaus, der die Lieferung von 1,5 Milliarden Kubikmetern Erdgas ‌pro Jahr vorsehe. Insgesamt beliefere sein Land zehn europäische Länder mit 25 ‌Milliarden Kubikmetern pro Jahr und trage so zur Versorgungssicherheit bei.

FORDERUNG NACH EU-HILFE

Alijew forderte im Gegenzug mehr EU-Hilfe. "Wir brauchen jetzt neue Verbindungen, neue Pipelines. Dafür brauchen wir auch Mittel, Investitionen", sagte er. Der Präsident forderte eine veränderte Haltung der EU und europäischer Banken, um ⁠dafür die Finanzierung bereitzustellen. Es gebe ein Zögern, weil Banken vor allem "grüne Projekte" fördern wollten. Das sei auch wichtig. Aber ‌angesichts der Unsicherheit der Lieferungen von russischem Öl und Erdgas ⁠sowie des Iran-Kriegs sei die Suche nach alternativen Lieferanten für Europa wichtig, sagte Alijew.

Der Präsident verwies auf einen Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa in Baku. Zugleich übte er Kritik an der sogenannten "Green Deal"-Politik der EU. "Die europäischen Banken, insbesondere die Investitionsbanken, haben ihre Unterstützung für die Erdgas- und ‌Erdölprojekte gestoppt wegen der sogenannten grünen Projekte, sodass diese Infrastruktur ⁠erst einmal erweitert werden muss", sagte er. Deshalb brauche ⁠sein Land Kredite aus anderen Quellen. "Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn die europäischen Banken ihre Entscheidungen diesbezüglich überdenken."

Wadephul wurde auf seiner dritten Afrikareise als Außenminister erneut von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Auch er verwies in Nigeria ausdrücklich darauf, dass man sich angesichts des Iran-Kriegs und des Konflikts um die Straße von Hormus verstärkt um andere Lieferanten bemühen müsse. "So kamen zum Beispiel im Juni 25 Prozent der Kerosinlieferungen nach Europa aus Nigeria", sagte er.

Es gehe aber nicht nur um Öl und Erdgas. Auch bei Seltenen Erden und kritischen Mineralien müsse man die bisherigen Abhängigkeiten deutlich verringern. "Sie sind viel zu stark auf China fixiert und hier müssen wir den Weg gehen, den andere Länder schon vor uns ⁠gegangen sind", forderte der CDU-Politiker. Man brauche neue Bezugsquellen. "Deswegen glaube ich, dass der afrikanische Kontinent und auch Nigeria von entscheidender Bedeutung sind."

(Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)