Frankfurt, 21. ⁠Jul (Reuters) - Mitten im Übernahmestreit der Commerzbank hebt die Ratingagentur Moody's den Rating-Ausblick für Unicredit an. Wenn die italienische Großbank die Kontrolle über die Commerzbank erlangen und diese ‌konsolidieren würde, könnte das eigenständige Rating von UniCredit von "baa2" auf "baa1" angehoben werden, teilte Moody's am Dienstag mit.

UniCredit war ⁠mit ⁠einem Übernahmeangebot nur knapp an einer Mehrheitsbeteiligung an der Commerzbank vorbeigeschrammt. Die Mailänder Großbank hat Zugriff auf 47,6 Prozent der Commerzbank-Aktien. Auf einer Hauptversammlung könnte die Bank sogar 49,65 Prozent in die Waagschale werfen, ‌weil die eigenen Aktien, die die ‌Commerzbank im Bestand hält, dort keine Stimmrechte haben.

Die Commerzbank muss angesichts der drohenden Übernahme ihre Hoffnungen auf eine bessere ⁠Bonitätsbewertung vorerst begraben. Die weltgrößte Ratingagentur S&P senkte den ‌Ausblick für die Bank mit ⁠Verweis auf eine baldige Integration in den UniCredit-Konzern in der vergangenen Woche auf "stabil" von "positiv". S&P geht davon aus, dass die Commerzbank innerhalb von zwei ‌Jahren Teil der UniCredit-Gruppe ⁠wird, die sich bereits mehr ⁠als 47 Prozent der Anteile an dem Frankfurter Geldhaus gesichert hat. Damit verlöre die Commerzbank ihre eigenständigen Risiko-Puffer. Als Emittentin von Schuldpapieren wird die Commerzbank aktuell mit "A" bewertet, der sechstbesten Rating-Note auf der S&P-Skala. UniCredit liegt mit "A-" und einem weiterhin positiven Ausblick eine Stufe darunter.

(Bericht von Olaf BrennerRedigiert von Scot ⁠W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)