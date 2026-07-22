Mythos der „besseren Dax-Alternative“

Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidet

onvista · Uhr

Lange Zeit galt der MDax als rentablere Alternative zum Leitindex Dax. Doch vor einigen Jahren drehte sich der Trend scharf, der MDax hinkt seitdem merklich hinterher. Wir analysieren hier die Gründe und zeigen auf, ob sich der MDax bald wieder lohnen könnte.

Artikel teilen:
Jemand handelt einen MDax-ETF.
Quelle: Adobe.com/maurice norbert

Wer Dax und MDax vergleicht, bekommt kaum den Eindruck, dass Deutschland die Nation erfolgreicher Mittelständler und „heimlicher Weltmarktführer“ ist. Der Auswahlindex der mittelgroßen Börsenfirmen hinkt seinem „großen Bruder“ Dax hinterher. Und das nicht erst seit kurzem.

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
Kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Siemens Energy
M
MDAX
Lufthansa
Siemens
Airbus
Siemens Healthineers
S
SDAX
Sartorius Vz.
Deutsche Börse
Merck
HelloFresh
Merck & Co.
Knorr-Bremse
Sartorius St.
D
DAX (Kursindex)
Siemens Energy (ADR)
Airbus (ADR)
Siemens Healthineers (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
Jemand arbeitet in einem Rechenzentrum
Dax Tagesrückblick 21.07.2026
Dax schließt auf Tageshoch - Chip-Werte ziehen wieder angestern, 15:50 Uhr · onvista
Dax schließt auf Tageshoch - Chip-Werte ziehen wieder an
Dax Tagesrückblick 20.07.2026
Dax stabilisiert sich - Siemens Energy holt wieder auf20. Juli · onvista
Dax stabilisiert sich - Siemens Energy holt wieder auf
Börse am Morgen 21.07.2026
Dax legt leicht zu - Bafin prüft Jungheinrich-Abschlussgestern, 07:56 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
CTS Eventim: Charttechnik signalisiert neue Kaufchancegestern, 13:25 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen