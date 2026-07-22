Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidet
onvista · Uhr
Lange Zeit galt der MDax als rentablere Alternative zum Leitindex Dax. Doch vor einigen Jahren drehte sich der Trend scharf, der MDax hinkt seitdem merklich hinterher. Wir analysieren hier die Gründe und zeigen auf, ob sich der MDax bald wieder lohnen könnte.
Quelle: Adobe.com/maurice norbert
Wer Dax und MDax vergleicht, bekommt kaum den Eindruck, dass Deutschland die Nation erfolgreicher Mittelständler und „heimlicher Weltmarktführer“ ist. Der Auswahlindex der mittelgroßen Börsenfirmen hinkt seinem „großen Bruder“ Dax hinterher. Und das nicht erst seit kurzem.
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