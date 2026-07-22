Mythos der „besseren Dax-Alternative“

Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidet

onvista · 22.07.2026, 11:59 Uhr Uhr

Lange Zeit galt der MDax als rentablere Alternative zum Leitindex Dax. Doch vor einigen Jahren drehte sich der Trend scharf, der MDax hinkt seitdem merklich hinterher. Wir analysieren hier die Gründe und zeigen auf, ob sich der MDax bald wieder lohnen könnte.